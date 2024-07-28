Рецепт варенья из крыжовника и апельсина

Крыжовник очень полезная ягода, богатая витаминами и полезная для организма человека. Советуем приготовить варенье из крыжовника и апельсина — необычное, но очень вкусное и полезное. Делимся простым рецептом, с которым справится даже неопытный кулинар.

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Ингредиенты

Крыжовник — 1 кг;

Сахарный песок — 1 кг;

Апельсины — 1–2 шт. среднего размера.

Способ приготовления

Как следует промойте крыжовник, уберите плодоножки. Косточки можно оставить, они не помешают приготовить вкусное блюдо.

Цитрусовые тоже следует отлично вымыть. Затем разрежьте их на несколько частей и тщательно уберите все косточки.

Отправьте все ингредиенты в мясорубку или комбайн (отдельно, не все сразу). Апельсин нужно закидывать прямо с кожурой — цедра даст варенью интересный вкус.

Отправьте обе массы в одну емкость и хорошенько перемешайте.

Теперь возьмите подходящую кастрюлю и отправьте массу туда. Засыпьте в эту емкость сахар, перемешайте еще раз.

Поставьте кастрюлю на плиту, дождитесь закипания смеси, варите минут семь, постоянно помешивая.

После этого кастрюлю надо снять с огня и дать ей остыть. Часа через два нужно будет проварить будущее варенье еще минут 15.

Готовое варенье из крыжовника и апельсина залейте в предварительно стерилизованные банки.

Делимся любопытной информацией о варенье из крыжовника и апельсина:

Калорийность — 215 ккал на 100 мл;

Время приготовления — около двух часов.

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