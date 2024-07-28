Рецепт варенья из крыжовника

В большинстве случаев готовить варенье из ягод очень просто — положил в таз и сварил. Но из крыжовника можно приготовить поистине царское варенье. По легенде его назвали так потому, что его любила императрица Екатерина Великая. Однако, возможно, оно называется царским, потому что для его приготовления необходимо запастись терпением.

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Ингредиенты:

Зеленый крыжовник — 1 кг;

Сахар — 1,5 кг;

Вода — 4 ст;

Свежие вишневые листья — 50 г.

Для этого варенья лучше брать чуть недозрелые, кислые ягоды. Их необходимо перебрать, промыть, обсушить и удалить все хвостики. Затем на каждой ягоде снизу сделать надрез, через который зубочисткой удалить косточки.

После этого крыжовник засыпают в таз, пересыпая листьями вишни, заливают водой и оставляют при комнатной температуре на ночь.

Воду из таза сливаем, в нее выкладываем вишневые листья, добавляем в нее сахар, ставим на огонь. Кипятим сироп в течение 5 минут, затем засыпаем в таз ягоды. Как только смесь закипит, снимаем с огня и полностью остужаем. После этого крыжовник варят 3 раза по 5 минут: ставим таз на огонь, как только варенье закипело, засекаем 5 минут, постоянно помешиваем, затем убираем емкость с огня и даем полностью остыть.

Когда «пятиминутка» пройдена 3 раза, варенье следует остудить на водяной бане — для этого в большую емкость наливаем воду со льдом, ставим таз с вареньем и оставляем, не закрывая крышкой. Периодически помешиваем содержимое. Как только вода в нижней емкости нагрелась до комнатной температуры, добавляем лед. И так делаем до тех пор, пока царское варенье полностью не остынет.

Из готового варенья ложкой достаем листья вишни и разливаем его по стерилизованным банкам. Хранить крыжовенное варенье лучше в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 256 ккал;

БЖУ: 0,28/0,08/64,62;

Время приготовления: 3 суток.

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