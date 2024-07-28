Соус ткемали: рецепт заготовки из красной сливы

Соус ткемали: оригинальный рецепт заготовки на зиму из красной сливы
Кисло-сладкий острый соус ткемали хорошо подойдет к гарнирам из картофеля или овощей, а также к мясу, птице и плову.
Ингредиенты:
- Сливы — 1 кг;
- Гранатовый сок — 3 ст. л;
- Вода — 100 мл;
- Жгучий перец — 1 стручок;
- Кинза свежая измельченная — 5 ст. л;
- Мята свежая измельченная — 2 ч. л;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Сахар — 1 ст. л;
- Семена кориандра — 2 ч. л;
- Соль — 2 ч. л;
- Укроп свежий измельченный — 1 ст. л;
- Хмели-сунели — 2 ч. л;
- Черный перец свежемолотый — 1 ч. л;
- Эстрагон свежий измельченный — 1 ст. л;
- Оливковое масло — по вкусу.
Удаляем из ягод косточки, разрезаем на 4 части, заливаем водой и бланшируем в течение 10 минут на маленьком огне. Затем откидываем на сито, чтобы стекла лишняя вода. После чего сливы необходимо через сито протереть, чтобы удалить шкурку.
Протертое пюре выливаем в кастрюлю, добавляем пропущенный через чеснокодавку чеснок, мелко нарезанный жгучий перец, засыпаем остальные ингредиенты, доводим до кипения и держим на маленьком огне 5 минут, постоянно помешивая. После этого соус остужают, разливают в стерилизованные банки по плечики, сверху заливают оливковым маслом и закатывают.
Соус ткемали лучше фасовать в банки небольшого размера и хранить заготовки в холодильнике.
- Калорийность на 100 г: 65 ккал;
- БЖУ: 0,2/0,3/15,2;
- Время приготовления: 1,5 часа.
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