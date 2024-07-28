Соус ткемали: рецепт заготовки из красной сливы

Кисло-сладкий острый соус ткемали хорошо подойдет к гарнирам из картофеля или овощей, а также к мясу, птице и плову.

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Ингредиенты:

Сливы — 1 кг;

Гранатовый сок — 3 ст. л;

Вода — 100 мл;

Жгучий перец — 1 стручок;

Кинза свежая измельченная — 5 ст. л;

Мята свежая измельченная — 2 ч. л;

Чеснок — 4 зубчика;

Сахар — 1 ст. л;

Семена кориандра — 2 ч. л;

Соль — 2 ч. л;

Укроп свежий измельченный — 1 ст. л;

Хмели-сунели — 2 ч. л;

Черный перец свежемолотый — 1 ч. л;

Эстрагон свежий измельченный — 1 ст. л;

Оливковое масло — по вкусу.

Удаляем из ягод косточки, разрезаем на 4 части, заливаем водой и бланшируем в течение 10 минут на маленьком огне. Затем откидываем на сито, чтобы стекла лишняя вода. После чего сливы необходимо через сито протереть, чтобы удалить шкурку.

Протертое пюре выливаем в кастрюлю, добавляем пропущенный через чеснокодавку чеснок, мелко нарезанный жгучий перец, засыпаем остальные ингредиенты, доводим до кипения и держим на маленьком огне 5 минут, постоянно помешивая. После этого соус остужают, разливают в стерилизованные банки по плечики, сверху заливают оливковым маслом и закатывают.

Соус ткемали лучше фасовать в банки небольшого размера и хранить заготовки в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 65 ккал;

БЖУ: 0,2/0,3/15,2;

Время приготовления: 1,5 часа.

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