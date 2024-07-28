Диетический рецепт ризотто с кальмарами

Ризотто с кальмарами порадует вас необычным вкусом. Сочетание риса и морепродуктов само по себе идеально. Вот отличный рецепт, который не навредит фигуре, — всего 86 ккал на 100 граммов.

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На две порции возьмите 300 г кальмаров, 200 г риса, 50 г красного лука, 1,2 л рыбного бульона, 50 г пармезана, 50 г сливочного масла, две столовые ложки оливкового масла, 10 г розмарина, два зубчика чеснока, щепотку черного перца и три щепотки соли.

Возьмите рис сорта «арборио» или «карнароли». Подготовьте кальмары, разморозьте, уберите пленку, внутренности и прозрачную хитиновую пластинку. Разрежьте их на кольца равной ширины.

Подавите два зубчика чеснока. Один — для приготовления кальмара, второй — для приготовления риса. Промойте веточку розмарина, очистите стебель от мягких листиков. Мелко покрошите листики.

Маринуем кальмары. К кольцам добавьте ложку оливкового масла, щепотку соли, чеснок и розмарин. Перемешайте.

Половину луковицы мелко нарежьте или измельчите в блендере. Разогрейте сковороду или сотейник с толстым дном. Налейте столовую ложку оливкого масла и выложите сливочное масло. Нагрейте его. Обжарьте лук до прозрачности, а далее добавьте чеснок и две щепотки измельченного розмарина. Перемешайте.

Высыпьте рис в сковороду (не мочите и не промывайте его). Хорошо перемешайте, обжарьте с луком и чесноком (около трех минут). Влейте порцию горячего рыбного бульона в рис. Каждая порция бульона примерно 100–150 мл. Рис должен быть слегка пропитан жидкостью, но не вариться в нем.

Бульон должен испаряться, а рис — размягчаться. Следите, чтобы рис не пригорал. Когда порция бульона испаряется, добавляйте новую. Постоянно перемешивайте рис и подливайте бульон. Потом добавьте соль.

Всыпьте натертый сыр и добавьте 30 г сливочного масла в мягкий рис за две-три минуты до его полной готовности. Хорошо перемешайте и уберите с огня.

На разогретой сковороде обжарьте подготовленные кальмары. Жарьте на максимальном огне по две минуты с каждой стороны. Кольца должны слегка подрумяниться. Выложите кальмары в ризотто и украсьте розмарином. Блюдо готово!

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