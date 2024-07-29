Cколько продукты могут храниться в морозилке

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что продукты, хранящиеся в морозилке, имеют свой срок годности.

Так, целую курицу можно хранить в заморозке до года, а её куски — до девяти месяцев, отметил он в беседе с Life.ru.

Срок хранения говядины и баранины составляет до года, свинины — до полугода, мясного фарша — четыре месяца, жирной рыбы (лосось или тунец) — не более трёх месяцев, нежирной (треска или хек) — до полугода. Большую часть овощей можно хранить от восьми до 12 месяцев.

Со временем в замороженной пище разрушаются витамины и питательные вещества, а кристаллы льда повреждают продукты, из-за чего снижается пищевая ценность и ухудшаются вкусовые свойства, добавил Дорохов.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» посоветовала употреблять мороженое не более одного-двух раза в неделю.