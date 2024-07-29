Названо условие долгого хранения нарезанного арбуза

Нарезанный арбуз лучше хранить в герметичном контейнере и плотно завернутым в пищевую пленку, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что в таком виде плод остается свежим три-четыре дня.

Храните нарезанный арбуз в герметичном контейнере или плотно завернутым в пищевую пленку. Это предотвратит потерю влаги и впитывание посторонних запахов. В таком виде арбуз останется свежим в течение трех-четырех дней. Правильное хранение арбуза играет ключевую роль в сохранении его вкусовых качеств и питательных свойств, — подчеркнул Чаплин.



Кроме людей с сахарным диабетом, арбузы противопоказаны пациентам с тяжелыми случаями сердечной и почечной недостаточности. По словам врача-терапевта кандидата медицинских наук Ярослава Ашихмина, если у человека нет серьезных проблем с нарушением электролитного обмена, то такие плоды есть можно.

Несмотря на противопоказания, у арбуза есть ряд полезных свойств. Как рассказала гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, плоды содержат аминокислоту аргинин, которая способствует росту детей. В составе также есть лизин, улучшающий усвоение кальция и эластичность сосудов, и треонин, влияющий на синтез белка.