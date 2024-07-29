Печем шарлотку для взрослых

Предлагаем приготовить традиционный десерт в пикантном исполнении. Необычная шарлотка по рецепту только для взрослых.

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Ингредиенты:

мука — 180 г;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

сливочное масло 82,5% — 150 г;

яблоки — 300 г;

миндаль — 50 г;

изюм кишмиш — 100 г;

коньяк — 30 мл;

кипяток — 30 мл;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

коричневый сахар — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 1 горсть.

Изюм с вечера залить смесью кипятка и алкоголя и оставить на 4–6 часов в тепле. В миске блендером смешать сливочное масло комнатной температуры и сахар. Ввести яйца, не переставая мешать. Затем сменить блендер на миксер и ввести в тесто муку и разрыхлитель.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать лепестками. Форму смазать небольшим количеством сливочного масла, насыпать на дно сухари и вылить чуть больше половины теста. Выложить яблоки, сверху изюм вместе с алкогольной смесью, залить остатками теста. Верх шарлотки посыпать измельченным миндалем и коричневым сахаром.

Необычную шарлотку с яблоками по рецепту для взрослых выпекают в разогретой духовке на среднем огне в течение часа. Подают с чаем или кофе.

Калорийность на 100 г: 279,26 ккал.

БЖУ: 4,51/16,07/26,94.

Время приготовления: 2 часа.

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