Печем шарлотку для взрослых

Предлагаем приготовить традиционный десерт в пикантном исполнении. Необычная шарлотка по рецепту только для взрослых.
Ингредиенты:
- мука — 180 г;
- куриные яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- сливочное масло 82,5% — 150 г;
- яблоки — 300 г;
- миндаль — 50 г;
- изюм кишмиш — 100 г;
- коньяк — 30 мл;
- кипяток — 30 мл;
- разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
- коричневый сахар — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 1 горсть.
Изюм с вечера залить смесью кипятка и алкоголя и оставить на 4–6 часов в тепле. В миске блендером смешать сливочное масло комнатной температуры и сахар. Ввести яйца, не переставая мешать. Затем сменить блендер на миксер и ввести в тесто муку и разрыхлитель.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать лепестками. Форму смазать небольшим количеством сливочного масла, насыпать на дно сухари и вылить чуть больше половины теста. Выложить яблоки, сверху изюм вместе с алкогольной смесью, залить остатками теста. Верх шарлотки посыпать измельченным миндалем и коричневым сахаром.
Необычную шарлотку с яблоками по рецепту для взрослых выпекают в разогретой духовке на среднем огне в течение часа. Подают с чаем или кофе.
- Калорийность на 100 г: 279,26 ккал.
- БЖУ: 4,51/16,07/26,94.
- Время приготовления: 2 часа.
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