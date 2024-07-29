Как и где нужно хранить целый арбуз

Целый арбуз можно хранить при комнатной температуре не выше 20 градусов Цельсия до двух недель, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, плод нужно проверить на наличие трещин и повреждений, чтобы избежать потери вкуса и свежести.

Арбузы можно хранить при комнатной температуре, но существуют важные нюансы. Целый арбуз сохраняет свои качества при температуре не выше 20°C в течение одной-двух недель. Проверяйте плод на наличие повреждений и трещин, чтобы избежать порчи и потери вкуса, — добавил Чаплин.



Он подчеркнул, что целый арбуз также можно хранить в холодильнике, но не более двух недель. Эксперт напомнил, что температура плюс 3–5 градусов по Цельсию также оптимальна для сохранения вкуса и питательных свойств арбуза.

Для продления свежести рекомендуется хранить арбуз в холодильнике. Вот несколько советов. В холодильнике целый арбуз может храниться до двух недель. Температура в холодильнике, как правило, поддерживается на уровне плюс 3—5°C, что оптимально для сохранения вкуса и питательных свойств, — уточнил Чаплин.



Несмотря на противопоказания, у арбуза есть ряд полезных свойств. Как ранее рассказала гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, плоды содержат аминокислоту аргинин, которая способствует росту детей. В составе также есть лизин, улучшающий усвоение кальция и эластичность сосудов, и треонин, влияющий на синтез белка.