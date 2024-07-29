Рецепт для похудения: чудо-треска на пару

Чтобы похудеть, необязательно ежедневно питаться одной куриной грудкой. Ее можно спокойно заменить на рыбу, ведь в ней не меньше белка. Предлагаем рецепт трески на пару без вреда для фигуры — всего 70 ккал на 100 г.

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На три порции возьмите 450 г трески, 200 г спаржи, 180 г цукини, 30 г сливочного масла, половину лимона, соль, перец, приправы и петрушку по вкусу.

Спаржу промойте и срежьте пару-тройку сантиметров в нижней части. Стебель чистить не нужно, потому что на молодых побегах никаких чешуек вы не ощутите.

Цукини промойте и нарежьте шайбами около сантиметра. Далее филе трески очистите от кожи и пинцетом удалите косточки. Нарежьте на порции и приправьте с двух сторон: посыпьте солью, перцем и травами. В паровую корзину выложите в один слой цукини, посыпьте солью и провансальскими травами. Сверху выложите спаржу и посолите ее.

На спаржу выложите куски рыбы. Далее по рецепту треска будет готовиться на пару. Накройте корзину крышкой и выставите время —15 минут. Блюдо готово!

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