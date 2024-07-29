В редком заведении нет салата цезарь, который успел стать мировой классикой. Не менее охотно его готовят дома – минимум ингредиентов, простота приготовления и баланс КБЖУ делают его отличным выбором. Однако есть и подвох, который может заставить вас пересмотреть свое отношение к популярному блюду.

Все дело в сыром яйце, которое традиционно используют для приготовления заправки.

«Сальмонелла может попасть как на внешнюю поверхность яичной скорлупы из куриных фекалий, так и внутрь яйца по мере его развития», — объяснил специалист по кулинарии Брайан Куок Ле в интервью Yahoo Life.



Если вы хотите себя обезопасить, яйцо должно находиться в кипятке не менее 10 минут — в таком случае сальмонелла гарантированно погибнет как внутри яйца, так и на его поверхности. Но заправку из такого, увы, не приготовить.

Приготовить вкусный и безопасный салат можно, воспользовавшись альтернативными рецептами заправок или с помощью пастеризованных яиц. Если повезет, именно их будут использовать в ресторанах. Чтобы минимизировать риск отравления, уточните информацию у официанта. Кроме того, эксперты не рекомендуют давать цезарь с сырым яйцом детям.