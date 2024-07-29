Лакомство на зиму без сахара: готовим варенье из черной смородины

Читайте рецепт варенья из черной смородины без сахара. Это вкусное лакомство можно приготовить с использованием натуральных подсластителей. В этом рецепте используется мед, но вы можете заменить его на другой подсластитель по вашему выбору.

© Unsplash

Ингредиенты

Черная смородина — 1 кг

Мед (или другой натуральный подсластитель) — 200–300 г (по вкусу)

Вода — 100–150 мл (по желанию)

Способ приготовления

Промойте черную смородину под холодной водой, удалите веточки и испорченные ягоды. Дайте смородине как следует высохнуть.

В подходящую емкость отправьте подготовленные ягоды и добавьте воду (если используете, но можно и без нее, тогда варенье будет гуще). Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы ягоды начали выделять сок.

Как только смородина закипит, убавьте огонь до минимума и добавьте мед. Перемешайте и продолжайте варить на медленном огне около 15–20 минут. Если вы предпочитаете более густое варенье, можно варить дольше, до достижения нужной консистенции.

Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам. Переверните их, подержите так минут пять, затем верните в нормальное положение и дайте им остыть в комнате. Потом заготовки можно отправить в холодильник или погреб.

Вот любопытная информация о варенье из черной смородины без сахара на зиму: