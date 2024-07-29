Пять лучших рецептов маринада для свинины

5 лучших рецептов маринада для свинины: готовим вкуснейший шашлык
Собираетесь жарить шашлык? Заранее задумайтесь о маринаде: именно он делает мясо таким аппетитным и сочным. Приводим подборку лучших маринадов для свинины, которые сделают ваше блюдо максимально вкусным.
Маринад из майонеза и горчицы — идеально для мягкого шашлыка
Любите сочную и мягкую свинину? Тогда приготовьте этот маринад.
На 1 кг мяса потребуются:
- майонез — 100 г;
- горчица — 100 г;
- лук — 3 шт.; соль,
- перец — по вкусу.
В соуснике соедините майонез и горчицу. Лук нарубите полукольцами и добавьте к соусам. Свинину посыпьте приправами, затем переложите в маринад, тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 5 часов.
Маринад на кефире для нежной свинины
С этим маринадом сочная закуска вам гарантирована. На 2 кг мяса возьмите:
- кефир (любой жирности) — 500 мл;
- лук — 3 шт.;
- приправы (подойдут паприка, чили, чеснок, кориандр, куркума, орегано, горчица) — по вкусу.
Мясо нарежьте и посыпьте приправами. Можно втереть специи пальцами, чтобы свинина хорошо пропиталась. Лук нашинкуйте полукольцами. Выложите частью лука дно вместительной кастрюли. Следом выложите немного мяса, потом снова лук, мясо и так далее. Посыпьте шашлык остатками лука. Влейте к свинине кефир. Чуть встряхните кастрюлю, чтобы кефир равномерно распределился среди ингредиентов. Уберите свинину в холодильник на 8 часов.
Армянский маринад для свинины без уксуса и масла
Шашлык по-армянски — выбор тех, кто хочет насладиться истинным вкусом мяса.
На 2 кг мяса требуется лишь 4 ингредиента:
- лук репчатый — 4 шт.;
- сушеный базилик — 1,5 ст. л.;
- черный перец — 2 ч. л.
- соль — по вкусу.
Посыпьте нарезанную свинину перцем и базиликом. Вотрите специи пальцами, чтобы мясо лучше пропиталось. Лук нашинкуйте кольцами или полукольцами. Соедините мясо с луком в кастрюле, тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 8–12 часов. Солить мясо стоит непосредственно перед жаркой.
Маринад с гранатовым соком для изысканного шашлыка
Гранат и свинина идеально дополняют друг друга. На 1 кг мяса понадобятся:
- гранатовый сок — 1,5 стакана;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Измельчите чеснок. Соедините сок граната и лимона, влейте оливковое масло. Следом добавьте чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. Залейте будущий шашлык маринадом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 6–8 часов.
Сладкий медовый маринад с горчинкой
Медовая сладость этого маринада уравновешивается горчичной пряностью.
На 1 кг мяса возьмите:
- мед — 4 ст. л.;
- горчицу — 2 ст. л.;
- лимон — ½ шт.;
- соевый соус — 4 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Влейте соевый соус в соусник. Лимон выжмите, добавьте его сок к соевому соусу. Следом положите мед и горчицу, перемешайте. Мясо посыпьте солью и перцем, смажьте маринадом. Накройте пленкой и держите в холодильнике 6–8 часов.
Теперь неповторимый шашлык вам гарантирован!
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