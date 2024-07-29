Пять лучших рецептов маринада для свинины

Собираетесь жарить шашлык? Заранее задумайтесь о маринаде: именно он делает мясо таким аппетитным и сочным. Приводим подборку лучших маринадов для свинины, которые сделают ваше блюдо максимально вкусным.

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Маринад из майонеза и горчицы — идеально для мягкого шашлыка

Любите сочную и мягкую свинину? Тогда приготовьте этот маринад.

На 1 кг мяса потребуются:

майонез — 100 г;

горчица — 100 г;

лук — 3 шт.; соль,

перец — по вкусу.

В соуснике соедините майонез и горчицу. Лук нарубите полукольцами и добавьте к соусам. Свинину посыпьте приправами, затем переложите в маринад, тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 5 часов.

Маринад на кефире для нежной свинины

С этим маринадом сочная закуска вам гарантирована. На 2 кг мяса возьмите:

кефир (любой жирности) — 500 мл;

лук — 3 шт.;

приправы (подойдут паприка, чили, чеснок, кориандр, куркума, орегано, горчица) — по вкусу.

Мясо нарежьте и посыпьте приправами. Можно втереть специи пальцами, чтобы свинина хорошо пропиталась. Лук нашинкуйте полукольцами. Выложите частью лука дно вместительной кастрюли. Следом выложите немного мяса, потом снова лук, мясо и так далее. Посыпьте шашлык остатками лука. Влейте к свинине кефир. Чуть встряхните кастрюлю, чтобы кефир равномерно распределился среди ингредиентов. Уберите свинину в холодильник на 8 часов.

Армянский маринад для свинины без уксуса и масла

Шашлык по-армянски — выбор тех, кто хочет насладиться истинным вкусом мяса.

На 2 кг мяса требуется лишь 4 ингредиента:

лук репчатый — 4 шт.;

сушеный базилик — 1,5 ст. л.;

черный перец — 2 ч. л.

соль — по вкусу.

Посыпьте нарезанную свинину перцем и базиликом. Вотрите специи пальцами, чтобы мясо лучше пропиталось. Лук нашинкуйте кольцами или полукольцами. Соедините мясо с луком в кастрюле, тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 8–12 часов. Солить мясо стоит непосредственно перед жаркой.

Маринад с гранатовым соком для изысканного шашлыка

Гранат и свинина идеально дополняют друг друга. На 1 кг мяса понадобятся:

гранатовый сок — 1,5 стакана;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Измельчите чеснок. Соедините сок граната и лимона, влейте оливковое масло. Следом добавьте чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. Залейте будущий шашлык маринадом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 6–8 часов.

Сладкий медовый маринад с горчинкой

Медовая сладость этого маринада уравновешивается горчичной пряностью.

На 1 кг мяса возьмите:

мед — 4 ст. л.;

горчицу — 2 ст. л.;

лимон — ½ шт.;

соевый соус — 4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Влейте соевый соус в соусник. Лимон выжмите, добавьте его сок к соевому соусу. Следом положите мед и горчицу, перемешайте. Мясо посыпьте солью и перцем, смажьте маринадом. Накройте пленкой и держите в холодильнике 6–8 часов.

Теперь неповторимый шашлык вам гарантирован!

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