Как приготовить шарлотку с яблоками на сметане: классический рецепт
Готовитесь к приходу гостей или хотите порадовать близких? Шарлотка — идеальное решение. Это простой в приготовлении десерт, который никого не оставит равнодушным. Делимся классическим рецептом шарлотки с яблоками, приготовленной на сметане.
Ингредиенты
- Сметана (любой жирности) — 1 стакан
- Сахар белый — 1 стакан
- Мука — 2 стакана
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Яблоки — 3 шт.
- Яйца куриные — 3 шт.
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Сахарная пудра для украшения — по вкусу
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
Яблоки тщательно промойте и нарежьте тонкими ломтиками, удалив сердцевинки.
Вбейте яйца в глубокую емкость, всыпьте сахар и перемешайте до образования белой пены. Следом положите сметану и снова перемешайте.
Просейте и добавьте в будущее тесто муку и разрыхлитель. Перемешивайте, пока масса не станет однородной.
Форму для выпечки смажьте маслом. Благодаря этому шарлотка не пригорит и не прилипнет к бортикам.
Выложите в форму половину яблочных ломтиков, залейте тестом и украсьте остатками яблок.
Поставьте пирог в разогретую духовку и готовьте 40 минут. Время может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. На пироге должна образоваться золотистая корочка.
Вытащите пирог из духовки. Когда он чуть остынет, извлеките из формы и украсьте сахарной пудрой.
Готово! Теперь вы знаете, как приготовить классическую шарлотку с яблоками на сметане.
- Время приготовления — 1 час.
- Количество порций — 6.
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