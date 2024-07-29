Как приготовить шарлотку с яблоками на сметане: классический рецепт

Готовитесь к приходу гостей или хотите порадовать близких? Шарлотка — идеальное решение. Это простой в приготовлении десерт, который никого не оставит равнодушным. Делимся классическим рецептом шарлотки с яблоками, приготовленной на сметане.

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Ингредиенты

Сметана (любой жирности) — 1 стакан

Сахар белый — 1 стакан

Мука — 2 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки — 3 шт.

Яйца куриные — 3 шт.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Сахарная пудра для украшения — по вкусу

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Яблоки тщательно промойте и нарежьте тонкими ломтиками, удалив сердцевинки.

Вбейте яйца в глубокую емкость, всыпьте сахар и перемешайте до образования белой пены. Следом положите сметану и снова перемешайте.

Просейте и добавьте в будущее тесто муку и разрыхлитель. Перемешивайте, пока масса не станет однородной.

Форму для выпечки смажьте маслом. Благодаря этому шарлотка не пригорит и не прилипнет к бортикам.

Выложите в форму половину яблочных ломтиков, залейте тестом и украсьте остатками яблок.

Поставьте пирог в разогретую духовку и готовьте 40 минут. Время может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. На пироге должна образоваться золотистая корочка.

Вытащите пирог из духовки. Когда он чуть остынет, извлеките из формы и украсьте сахарной пудрой.

Готово! Теперь вы знаете, как приготовить классическую шарлотку с яблоками на сметане.

Время приготовления — 1 час.

Количество порций — 6.

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