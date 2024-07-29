Сезон арбузов и дынь: как выбрать и не отравиться

Начинается сезон арбузов и дынь. Именно в августе на полках появляются российские сорта этих спелых и ароматных плодов. Но к их выбору стоит отнестись серьезнее, чтобы избежать отравления. Вот несколько советов от нутрициолога Елены Филимоновой, которые помогут купить безопасные и качественные плоды.

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Что полезнее — арбуз или дыня?

И в арбузе, и в дыне множество полезных витаминов и минералов. Поэтому употреблять можно и даже нужно оба плода.

Елена: «Арбуз богат такими микроэлементами и витаминами, как железо, магний, цинк, калий, йод. В дыне много калия, железа, магния, кальция, фолиевой кислоты, селена. Оба плода содержат витамины группы В, С и А. Для лучшего усвоения рекомендуется употреблять дыню и арбуз раздельно».



По словам нашего эксперта, арбуз помогает в работе иммунной и нервной системах и борется с вирусами. Он также полезен для зрения благодаря витамину А, активирует метаболизм и замедляет процессы воспаления. Кремний, содержащийся в этой ягоде благоприятно сказывается на коже, волосах и ногтях.

В дыне пользы не меньше.

Наш эксперт: «Этот овощ помогает улучшить память и снизить уровень холестерина в крови. Витамины группы В укрепляет нервную систему. Дыня полезна для сердечно-сосудистой системы, выводит токсины из организма. Антиоксиданты, содержащиеся в ней, помогают продлить молодость коже».



Как выбрать спелые арбуз и дыню

Выбирайте оба плода без трещин, вмятин, мягких мест и других повреждений. Кожура должна быть гладкой, яркой и однородной, без пятен, а форма — симметричной и округлой. Арбуз выбирайте с сухим хвостиком, у дыни он будет со сладким, приятным ароматом. При постукивании по плоду, спелая дыня будет издавать глухой звук и немного пружинить, а у арбуза звук умеренно звонкий и есть вибрация.

Как не отравиться нитратами?

О содержании нитратов в арбузах и дынях знают все. Они содержатся в удобрениях и нужны для созревания плода. Однако по мере созревания, их количество уменьшается и к моменту попадания на стол, их число не превышает норму. Но зачастую плоды срывают еще недозрелыми и какое-то количество нитратов остается неизрасходованным — употребление такого арбуза или дыни может привести к отравлению.

«Какое количество нитратов осталось в арбузе, который вы купили можно узнать лишь в лаборатории. Никаких визуальных признаков у бахчевых нет. Но точно не стоит брать переспелый плод с темной мякотью или с заметными вмятинами», — рассказывает Елена.



Не следует покупать бахчевые около дорог, т. к. из-за проезжающих машин, они могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах. Покупайте арбузы и дыни только в специально оборудованных местах или в магазинах.

«Дома в первую очередь, хорошо помойте плод. У арбуза должны быть белые или розоватые волокна, идущие от сердцевины к корочке. Если они желтого цвета — арбуз испорчен. У „здоровой“ дыни сладкий, медовый аромат и мягкая, плотная мякоть. Цвет мякоти варьируется в зависимость от сорта, она может быть белой, желтой или зеленоватой», — говорит наш эксперт.



Не стоит есть белый слой плода, а также корку — в них могут содержаться нитраты. Хранятся разрезанные арбузы и дыни только в холодильнике.

Если вам стало плохо

Симптомы отравления могут проявиться от часа до двух суток после того, как вы съели плод. Тяжесть отравления зависит от веса, возраста человека и количества съеденного. Среди основных симптомов — тошнота, рвота, диарея, слабость, озноб или повышенное потоотделение. Если кроме этого вы заметили и другие симптомы, это может говорить об отравлении нитратами, среди них: снижение давления, звон или шум в ушах, потеря сознания, головокружение, повышение пульса, учащенное дыхание, посинение конечностей.

Первая помощь при отравлении — пить больше жидкости, в том числе электролитные растворы, принять средство от диареи и сбить температуру. При тяжелом состоянии срочно обратитесь к врачу.