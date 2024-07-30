Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Если все возможные виды варенья из черной смородины уже сварены, то настало время делать из нее вкусные заготовки для взрослых. Например, настойку под коварным названием «спотыкач» по самому простому рецепту.

Ингредиенты:

черная смородина — 1 кг;

водка — 0,75 л.

Ягоды перебрать, промыть, обсушить и засыпать в трехлитровую банку, не трамбуя. Залить водкой так, чтобы она закрыла ягоды, закрыть пластиковой крышкой и убрать в темное прохладное место на два месяца, например под шкаф или в кладовую. После этого настойку разлить по бутылкам, ягоды необходимо дополнительно отжать через марлю. Настойка из черной смородины спотыкач готова. В плотно укупоренных бутылках ее можно хранить при комнатной температуре. Перед розливом в рюмки — взболтать.

Заметим, что название напиток получил из-за коварных свойств: на вкус он напоминает насыщенный ягодный компот и пьется очень легко. Однако при злоупотреблении или недостаточном количестве закуски спотыкач в полной мере раскрывает суть своего названия.

Стоит добавить, что при приготовлении в смесь можно добавить сахар по вкусу, но тогда крышку с банки может сорвать. Если готовить спотыкач без сахара, то о такой проблеме можно забыть. При желании сахар или его заменители можно добавить в каждую бутылку перед подачей на стол. Пить спотыкач можно как охлажденным, так и комнатной температуры. И не злоупотреблять.

Калорийность на 100 г: 125,86 ккал. БЖУ: 0,57/0,23/4,21. Время приготовления: 2 месяца.

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