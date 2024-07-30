Рецепт для похудения: суп из минтая

Всем любителям рыбы придется по вкусу ароматный и насыщенный суп из минтая. Он быстро готовится и отлично подойдет во время похудения — всего 29 ккал на 100 г.

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На три порции вам понадобятся 450 г минтая, 70 г репчатого лука, 160 г болгарского перца, 60 г стеблевого сельдерея, 90 г помидоров, 50 г зеленого горошка, 10 мл оливкового масла, один лавровый лист, три горошка душистого перца, соль, перец по вкусу, 15 г укропа и литр воды.

Минтай заранее разморозьте, удалите плавники и хвост. Тушку промойте, просушите и отделите филе от хребта, удалите кожу. Хребтовую кость поделите на две половины. Опустите в кастрюлю для варки на 1,2 л. Добавьте душистый перец и лавровый лист. Влейте холодную воду и поставьте на умеренный огонь, доведите до кипения и варите на малом огне 20–25 минут.

В это время приготовьте помидор. Очистите его от кожуры, обдав кипятком. Нарежьте мякоть маленькими кубиками.

Когда рыбный бульон приготовится, процедите его через мелкое сито, чтобы удалить кости. Мясо отделите от хребта.

Филе минтая нарежьте кусочками и опустите в бульон. Доведите до кипения и варите четыре-пять минут на небольшом огне.

Лук и сельдерей нарежьте и отправьте в кастрюлю. Болгарский перец очистите от семян, нарежьте брусочками и отправьте в кастрюлю с бульоном. Добавьте помидоры, перемешайте. Доведите до кипения и варите на небольшом огне пять минут.

Добавьте зеленый горошек, закипятите. Варите рыбный суп еще пять минут до готовности всех ингредиентов. Посолите и поперчите, добавьте зелень и масло. Закипятите и варите около трех минут на малом огне. Отключите огонь и дайте настояться в течение 10 минут. Блюдо готово!

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