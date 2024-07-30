Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт

Сациви — грузинский соус из грецких орехов и пряностей. Он предназначается для блюд из птицы, а еще хорошо сочетается с хлебом и лепешками. Рассказываем, как самостоятельно приготовить сациви по национальному грузинскому рецепту.
Ингредиенты
- Грецкие орехи — 150 г
- Кинза — 4 шт.
- Лук — ½ шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Винный уксус — ½ ч. л.
- Шафран — ½ ч. л.
- Кориандр — ½ ч. л.
- Уцхо-сунели — ½ ч. л.
- Соль, красный перец — по вкусу
- Вода — 250 мл
Способ приготовления
Лук мелко нарежьте, кинзу измельчите, чеснок пропустите через пресс. Грецкие орехи измельчите в блендере до состояния кашицы.
Влейте масло в сковороду или сотейник. Всыпьте лук, готовьте до мягкости. Затем добавьте кинзу и готовьте еще 1 минуту.
Соедините ореховую массу со спрессованным чесноком. Всыпьте специи и соль. Хорошо перемешайте.
Добавьте к получившейся массе зажарку, перемешайте.
Выложите смесь в блендер, взбивайте, подливая воду.
Оставьте соус на 1–2 часа, чтобы он настоялся.
Соус сациви по классическому грузинскому рецепту готов!
Ранее мы поделились рецептом итальянского соуса болоньезе.