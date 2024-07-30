Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт

Сациви — грузинский соус из грецких орехов и пряностей. Он предназначается для блюд из птицы, а еще хорошо сочетается с хлебом и лепешками. Рассказываем, как самостоятельно приготовить сациви по национальному грузинскому рецепту.

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Ингредиенты

Грецкие орехи — 150 г

Кинза — 4 шт.

Лук — ½ шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Винный уксус — ½ ч. л.

Шафран — ½ ч. л.

Кориандр — ½ ч. л.

Уцхо-сунели — ½ ч. л.

Соль, красный перец — по вкусу

Вода — 250 мл

Способ приготовления

Лук мелко нарежьте, кинзу измельчите, чеснок пропустите через пресс. Грецкие орехи измельчите в блендере до состояния кашицы.

Влейте масло в сковороду или сотейник. Всыпьте лук, готовьте до мягкости. Затем добавьте кинзу и готовьте еще 1 минуту.

Соедините ореховую массу со спрессованным чесноком. Всыпьте специи и соль. Хорошо перемешайте.

Добавьте к получившейся массе зажарку, перемешайте.

Выложите смесь в блендер, взбивайте, подливая воду.

Оставьте соус на 1–2 часа, чтобы он настоялся.

Соус сациви по классическому грузинскому рецепту готов!

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