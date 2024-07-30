Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Сезон зимних заготовок идет полным ходом. Если простые рецепты солений и маринадов уже освоены, настала пора делать запасы зимних салатов. Сегодня предлагаем сделать заготовку «Халявки» — универсальной закуски.
Ингредиенты:
- морковь — 1 кг;
- томаты — 2 кг;
- сладкий болгарский перец — 1 кг;
- красный репчатый лук— 1 кг;
- подсолнечное масло без запаха — 300 мл;
- сахар — 300 г;
- столовый уксус 9% — 100 мл;
- соль (не йодированная) — 2 ст. л.;
- свежая петрушка — 50 г.
Морковь, перец, помидоры и лук перебрать, почистить, промыть и дать обсохнуть от лишней жидкости. Перец тонко порезать кольцами или полосками, помидоры — кружками или дольками, лук — полукольцами или кольцами, морковь натереть на крупной терке, петрушку нашинковать ножом. Овощи, зелень и остальные составляющие салата соединить в емкой кастрюле, желательно с толстым дном, и поставить на плиту. После того как смесь закипит на большом огне, тушить салат 25 минут на маленьком огне, периодически тщательно перемешивая.
После этого прямо в горячем виде салат «Халявка» распределить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укрыть теплой тканью до полного остывания.
- Калорийность на 100 г:
- 94,17 ккал. БЖУ: 1,1/5,25/10,7.
- Время приготовления: 1 час.
Ранее мы поделились рецептом соуса ткемали из красных слив.