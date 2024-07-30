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Назван способ выбрать вкусное вино летом

Винный эксперт торговой сети «Перекресток» Ярославна Сиверцева назвала «Ленте.ру» способ правильно выбрать вкусное летнее вино.

Назван способ выбрать вкусное вино летом
© Lenta.ru

Сиверцева рассказала, что летом на море стоит пить белое вино, так как оно легче воспринимается организмом в жару. По ее словам, этот напиток также отлично сочетается со свежими морепродуктами — особенно с креветками и устрицами. Для жаркого дня она рекомендует и молодые игристые вина, с которыми можно есть яблоки и козий сыр.

Красное вино, как считает Сиверцева, лучше оставить на вечернее время: можно заказать в ресторане под блюда южной кухни или закусывать твердыми сырами и мясными деликатесами. Для тех, кто не хочет сильно пьянеть, эксперт советует розовые сухие вина. Они легкие и универсальные: подойдут и к холодным, и к горячим блюдам.

Эксперт подчеркнула, что одно из самых важных правил при выборе вина — это знания о температуре хранения и подачи, а летом этот фактор особенно актуален из-за жаркой погоды. Она предупредила, что если пить вино теплым, то в напитке наверняка будет ощущаться привкус спирта. А если слишком охладить красное вино, его вкус будет искажаться танинами. По словам Сиверцевой, идеальная средняя температура для хранения бутылок в жару — 20 градусов.

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Еда