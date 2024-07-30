Быстро охлаждаем напиток: лайфхак, который выручит в жару

В жару особенно хочется пить прохладные напитки, но иногда при себе оказывается только теплая вода. Как же быстро охладить ее и не сойти с ума от жажды в жару?

© Unsplash

Берем бутылку с напитком и полотенце. Его смачиваем в воде и оборачиваем им бутылку. Такую конструкцию убираем с морозилку. Таким образом напиток довольно быстро охладится.

Однако не увлекайтесь холодными напитками в жару. Это может вызвать боли в горле.

Также, если вам нужно побыстрее охладить еду, выложите ее в тарелки, которые до этого стояли при минусовой температуре, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что опытные хозяйки всегда имеют в запасе различные лайфхаки при уборке. Некоторые используют редкие и неожиданные компоненты, которые дают отличный результат. Один из секретов заключается в коле с пастой.

До того NEWS.ru рассказывал, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке.