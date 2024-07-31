Диетолог посоветовал употреблять кабачки для эффективного похудения

Для эффективного похудения можно использовать в рационе кабачки. Они низкокалорийные, при этом обогащены витаминами и минералами. По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, этот овощ отлично подходит для диетического питания.

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«Несомненное преимущество кабачков — их "фантастически низкая" калорийность. Овощ дает долговременное ощущение сытости. Эту способность кабачкам обеспечивают пищевые волокна», — отмечает Гинзбург, пишет Kubnews.ru.



Кабачки имеют всего около 16 калорий на 100 граммов, что позволяет их употреблять в значительных количествах без опасений по поводу набора веса. Из-за высокого содержания клетчатки появляется продолжительное ощущение сытости, что помогает избежать переедания, а значит жир на животе не грозит.

Кабачки стабилизуют резкие колебания уровня сахара в крови и снижают уровень холестерина. Лучше всего их запекать или делать суп-пюре, уточняет специалист.

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