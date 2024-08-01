Как определить плохой арбуз по цвету мякоти

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбирать арбузы по цвету мякоти.

Она отметила, что ярко-красная мякоть — признак насыщения арбуза нитратами, такую ягоду есть нельзя.

«В таком арбузе могут быть белые, даже желтоватые яркие прожилки. Образуется неприятный вкус на языке. Беременными, детям, пожилым такой арбуз нельзя есть. Происходит отравление нитратами, диарея, рвота, гипоксия. Такие арбузы крайне опасны для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями», — объяснила Соломатина.



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