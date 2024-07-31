Эксперты предупредили, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Микроволновая печь сегодня есть практически на каждой кухне – разогревать в ней еду быстро и удобно. Однако такой способ подходит не для всех продуктов. В частности, эксперты не рекомендуют помещать в микроволновку блюда с острым перцем, брокколи и картофелем.

© Сибмеда

"Блюда с кусочками острого перца, разогретые в микроволновке, могут привести к проблемам. Алкалоид капсаицин в составе перца в печи становится летучим. Вдохнув после над тарелкой, есть риск обжечь дыхательные пути – как если вдохнуть перцовый баллончик", – говорят эксперты Телеканала Доктор.



Брокколи полезна тем, что что в ней есть флаваноиды. В микроволновой печи они разрушаются на 97%. Предпочтительнее готовить этот овощ на пару или варить.

Блюда из картофеля также лучше готовить и разогревать на сковороде или в духовке и есть свежими. В картофеле, который уже был приготовлен несколько дней назад, размножаются бактерии Clostridium botulinum, вызывающие расстройство желудка.

Эксперты также предупреждают о вреде разогрева в микроволновой печи мясных полуфабрикатов, таких как сосиски, колбаски, бекон, ростбиф. По их мнению, даже жарка в масле будет менее вредной в данном случае. Разогрев в микроволновке дает максимум продуктов окисления холестерина, которые повышают риск сердечных патологий.