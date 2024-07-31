Цахтон: простой рецепт осетинского сметанного соуса
В Осетии очень популярен традиционный сметанный соус цахтон (его еще называют цехтон). Это смесь зелени, чеснока и сметаны, которая отлично подойдет к рыбным и мясным блюдам. Как приготовить цахтон дома? Делимся простым рецептом сметанного соуса.
Ингредиенты
- Сметана — 200 г;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Кинза свежая — 1 пучок;
- Укроп свежий — 1 пучок (по желанию);
- Острый перец (по вкусу) — 1 шт. (по желанию);
- Соль — по вкусу;
- Черный молотый перец, приправы — по вкусу;
- Лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления
Измельчите чеснок, кинзу и укроп в блендере или ступке. Если используете острый перец, нарежьте его мелко и вытащите семечки — иначе будет очень остро.
В глубокой миске смешайте сметану с измельченными чесноком, кинзой, укропом и острым перцем.
Добавьте соль, черный перец и лимонный сок по вкусу. Из приправ лучше взять хмели-сунели. Хорошо перемешайте.
Дайте соусу настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы ароматы смешались.
Вот любопытная информация о соусе цахтон:
- Калорийность — 110 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 40 минут (полчаса в холодильнике).
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