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Цахтон: простой рецепт осетинского сметанного соуса

В Осетии очень популярен традиционный сметанный соус цахтон (его еще называют цехтон). Это смесь зелени, чеснока и сметаны, которая отлично подойдет к рыбным и мясным блюдам. Как приготовить цахтон дома? Делимся простым рецептом сметанного соуса.

Цахтон: простой рецепт осетинского сметанного соуса
© unsplash

Ингредиенты

  • Сметана — 200 г;
  • Чеснок — 2–3 зубчика;
  • Кинза свежая — 1 пучок;
  • Укроп свежий — 1 пучок (по желанию);
  • Острый перец (по вкусу) — 1 шт. (по желанию);
  • Соль — по вкусу;
  • Черный молотый перец, приправы — по вкусу;
  • Лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Измельчите чеснок, кинзу и укроп в блендере или ступке. Если используете острый перец, нарежьте его мелко и вытащите семечки — иначе будет очень остро.

В глубокой миске смешайте сметану с измельченными чесноком, кинзой, укропом и острым перцем.

Добавьте соль, черный перец и лимонный сок по вкусу. Из приправ лучше взять хмели-сунели. Хорошо перемешайте.

Дайте соусу настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы ароматы смешались.

Вот любопытная информация о соусе цахтон:

  • Калорийность — 110 ккал на 100 г;
  • Время приготовления — около 40 минут (полчаса в холодильнике).

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