Цахтон: простой рецепт осетинского сметанного соуса

В Осетии очень популярен традиционный сметанный соус цахтон (его еще называют цехтон). Это смесь зелени, чеснока и сметаны, которая отлично подойдет к рыбным и мясным блюдам. Как приготовить цахтон дома? Делимся простым рецептом сметанного соуса.

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Ингредиенты

Сметана — 200 г;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Кинза свежая — 1 пучок;

Укроп свежий — 1 пучок (по желанию);

Острый перец (по вкусу) — 1 шт. (по желанию);

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец, приправы — по вкусу;

Лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Измельчите чеснок, кинзу и укроп в блендере или ступке. Если используете острый перец, нарежьте его мелко и вытащите семечки — иначе будет очень остро.

В глубокой миске смешайте сметану с измельченными чесноком, кинзой, укропом и острым перцем.

Добавьте соль, черный перец и лимонный сок по вкусу. Из приправ лучше взять хмели-сунели. Хорошо перемешайте.

Дайте соусу настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы ароматы смешались.

Вот любопытная информация о соусе цахтон:

Калорийность — 110 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 40 минут (полчаса в холодильнике).

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