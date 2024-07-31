Сацебели: готовим классический грузинский соус

Сацебели — классический соус грузинской кухни. Его любят за необычное сочетание паприки, грецких орехов, томатов и фруктов. Полезный и вкусный, он отлично подходит для мяса и птицы. Попробуйте приготовить сацебели по нашему рецепту.

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Ингредиенты

Помидоры — 500 г (свежие или консервированные);

Грецкие орехи — 100 г;

Лук репчатый — 1 шт;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Острый перец (по вкусу) — 1–2 шт;

Кинза свежая — 1 пучок;

Укроп свежий — 1 пучок (по желанию);

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу;

Уксус (по желанию) — 1 ст. ложка;

Специи (например, паприка и хмели-сунели) — по вкусу.

Способ приготовления

Если используете свежие помидоры, ошпарьте их кипятком, чтобы легче было снять кожицу. Нарежьте на куски.

Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

В блендере или кухонном комбайне измельчите грецкие орехи до состояния крупной крошки. Отложите их в отдельную емкость. Затем отправьте в блендер помидоры, обжаренный лук, чеснок, острый перец, кинзу и укроп. Измельчите все до однородной массы.

Добавьте измельченные грецкие орехи в смесь и аккуратно перемешайте.

Добавьте соль, черный перец, уксус и специи по вкусу. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и при необходимости добавьте еще соли, перца или уксуса.

Переложите соус в стеклянную банку или контейнер и дайте ему настояться в холодильнике несколько часов для лучшего смешивания ароматов.

Делимся полезной информацией о соусе сацебели:

Калорийность — 110 ккал на 100 г;

Время приготовления — около трех часов (за полчаса можно приготовить соус, остальное время нужно, чтобы он настоялся).

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