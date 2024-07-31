Вишневое пюре и пативишник: необычные рецепты заготовок

В конце июля у дачников начинается горячая пора заготовок. Оригинальными рецептами с «Вечерней Москвой» поделилась повар Татьяна Иваненко.

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Конечно, вы уже сварили варенье из клубники и земляники, а может, и из привозных недорогих абрикосов. Уже заморожена жимолость и поспевшая ирга — благодаря им наши компоты зимой будут иметь красивый цвет и необычный привкус. Да и замороженными ягодами вы наверняка уже запаслись. Но теперь идем в огород — там подошла волна первого урожая.

В зависимости от сорта красная смородина может ждать и до осени, пока у хозяина дойдут до нее руки, но если у вас ранние сорта смородины — поторопитесь, иначе начнет осыпаться. Желе, варенье, компоты и заморозка — идеальное использование этой ягоды. Крыжовник тоже отлично переносит заморозку, он после нее, правда, «расползается», но отлично подходит для киселей и компотов. Черную смородину советовала бы вам морозить: это очень быстрый способ переработки ягод, а размороженные ягоды вы зимой можете использовать, как хотите — и в сыром виде, и как сырье для компота и варенья.

Не забудьте, кстати, что нужно заготовить щавель. Проще всего — отварить его в небольшом количестве воды, выпарить ее и потом заморозить кубиками: очень удобно использовать их для супов. Кустик щавеля обрежьте до земли, к середине августа соберете второй урожай свежих листочков.

Огурчики: хвойная нотка

На 2 кг огурцов берут 1,3 л яблочного сока, 3 веточки сосны, по 50 г сахара и соли. Огурцы обдайте кипятком, затем холодной водой, уложите в банки вместе с сосновыми веточками. К яблочному соку добавьте сахар, соль, доведите до кипения, залейте огурцы, прогрейте. Заливку повторите еще раз, после чего банки закатайте. Хвоя придает огурцам дивный аромат, и к тому же в ней много полезных веществ.

Зимой — как с ветки

Из вымытых вишен удаляют косточки, банки заполняют вишней послойно, пересыпая сахаром, и ставят на стерилизацию. Постепенно содержимое банок будет оседать, надо добавлять к нему вишни, пока сок не польется через край банок. После этого банки закатывают.

Кабачипсы: лучший перекус

2 кабачка, по 1 чайной ложке соли и сахара, 0,5 чайной ложки паприки, прованских трав, 1/3 чайной ложки сушеного чеснока, оливковое масло. Молоденькие кабачки помойте и нарежьте на тонкие ломтики, посолите и посахарите их, сложив в миску, чтобы пустили сок. Затем слейте жидкость и разделите кабачки на две равные части. В одну миску положите прованские травы, сушеный чеснок и оливковое масло, в другую — паприку и оливковое масло. Все хорошенько перемешайте, потом положите в миски кабачки, после чего выложите их на сетчатые поддоны сушилки. После сушки у вас получатся оригинальные хрустящие чипсы разных вкусов. Хранят их в чистой сухой банке.

Начинка для пирогов и рулетов

На 1 кг вишни 1 стакан сахара и не менее чайной ложки корицы. Вишню без косточек смешивают с сахаром и корицей, оставляют на час, чтобы появился сок, затем раскладывают по банкам, стерилизуют 20 минут и закатывают. Отличная начинка для пирога!

Фасоль: «живой» гарнир

На 1 кг молодой стручковой фасоли берут 7 столовых ложек уксуса, 1 чайную ложку соли, литр воды. Молодые стручки фасоли переберите, вымойте, обрежьте с обоих концов и порежьте кусочками длиной 2–3 см. Отварите фасоль до мягкости, охладите. Затем переложите в чистые сухие банки, заполните заливкой, прикройте стерильными крышками и стерилизуйте 40 минут. Сняв с огня, закатайте банки и остудите их, перевернув вверх дном и укутав полотенцем.

Крыжовник: если хочется солененького

Этот крыжовник незаменим как приправа к мясу и рыбе и вкусен сам по себе. Растворите соль в кипящей воде, рассол поварите и затем процедите через марлю. Ягоды уложите в банки слоем не более 25 см, залейте горячим (70–75 С) рассолом. Накройте банки стерилизованными жестяными крышками и стерилизуйте: пол-литровые — 15 минут, литровые — 20 минут, после чего закатайте банки, переверните вверх дном и дайте остыть.

И в рассольник, и в салат

Нарежьте огурчики кружочками, чуть сбрызните лимонным соком и присыпьте солью. Выделившийся сок слейте и разложите огурцы на сетчатые поддоны сушилки. Высушенные огурчики используют зимой: кладут в рассольник и даже в салаты, предварительно замачивая в кипятке на 20–40 минут. Многим огурчики-хрустики нравятся как закуска.

Овощные конфеты: на любой вкус

Кабачок очищаем от кожуры и семян, режем на дольки толщиной не более 2–3 см. Дольки засыпаем сахаром, ждем выделения сока. Далее нужно придумать, каким вкусом вы будете наполнять конфетки. Это может быть лимон, апельсин, яблоки или любые ягоды. Поставьте кабачки в соке на плиту и добавьте туда то, что выбрали. Теперь варим кабачки на медленном огне, стараясь не повредить их форму, после пяти минут кипения выключаем и даем остыть, затем повторяем процесс нагревания и остывания до тех пор, пока сироп почти не исчезнет. Откидываем конфетки на дуршлаг, можно слегка досушить, обвалять в сахарной пудре.

Яблочное пюре: сплошная польза

Первые яблоки — белый налив, мельбу — вымойте, очистите от семечек и кожуры, нарежьте дольками и варите в кастрюле с водой до размягчения (на 3 кг яблок — 1,5 л воды). Можно измельчить пюре блендером. Разложите по чистым банкам и стерилизуйте в кипящей воде 30 минут. Снимите с огня, закатайте банки и остудите, перевернув вверх дном и укутав полотенцем.

Хрустящие томаты: проще простого

Выложите кружочки плотных сладких помидоров на поддон электросушилки, посыпав их предварительно специями и солью по вкусу: можно использовать сушеный базилик и адыгейскую соль, орегано, прованские травы, перец, сушеный чеснок и другие специи на ваш вкус.

Пативишник: пусть гости угадают, что это!

На 1 кг патиссонов берут полкило кабачков и столько же вишни. Ягоды моют, удаляют косточки, овощи освобождают от семян и шкурок и режут на кусочки, после чего все вместе проворачивают через мясорубку. Затем пюре закладывают в кипящий сироп (1,5 кг сахара на 1 л воды) и варят смесь примерно час. Будьте осторожны, иногда она «плюется»! Уваренную на треть массу проверьте на готовность: капните массу на тарелку, если она держит форму — готова. Раскладывают варенье по банкам горячим, хранят в холодильнике. Некоторым нравится добавлять в него корицу.

Вишневое пюре: кладезь витаминов

Из вишни убирают косточки, количество сахара должно быть равно весу ягод. Ягоды перетирают блендером с сахаром до полного растворения последнего, при желании можно добавить немного лимонного сока, это прекрасный консервант. Пюре раскладывают по банкам и хранят в холодильнике.

Ароматные ломтики

Тонко нарежьте патиссоны, посыпьте универсальной приправой, сбрызните оливковым маслом и, положив на решетку, сушите в духовке до тех пор, пока ломтики не высохнут полностью. Получится оригинальная закуска.

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Соль для консервации берите только крупную каменную, без добавок. Не используйте йодированную и мелкую — испортите заготовку.

Сушите правильно

Мода на сушеные овощи и фрукты пришла в Россию несколько лет назад, но россияне достаточно консервативны и не сразу оценили ее преимущества. А на самом деле сушеные ломтики помидоров, огурцов или кабачков позволяют зимой разнообразить стол, да и в качестве оригинального перекуса воспринимаются на ура. Приобрели сушилку — используйте ее по максимуму. Например, она позволяет делать очень интересные чаи. Посушите листья земляники и черной смородины, душицы и мяты — сейчас самое время. Отлично высохнут там и ягоды — и смородина, и земляника. Приготовить ароматную смесь для чая можно сразу, главное хранить «заварку» в плотно закрытой посуде — жестяной или стеклянной банке.

Секреты заморозки

Прежде чем убрать ягоды в морозилку, покатайте их по сухому полотенцу — оно уберет микрочастицы пылинок и растительных остатков. А вот мыть ягоды перед заморозкой не рекомендуется. Конечно, лучше всего замораживать ягоды в специальных контейнерах или мешочках, обеспечивающих плотное закрывание. Но если их нет, знайте: отличная емкость — обычный пакет из-под молока. Обрежьте его, вымойте внутри и высушите, а затем заполните ягодами до половины и, медленно сжимая пакет со всех сторон, «выдавите» из него воздух, а затем плотно закройте сверху, подворачивая картон.