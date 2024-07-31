Рецепт вегетарианского плова с перловкой и грибами

Для вегетарианцев придумано немало блюд, в рецептах которых просто исключено мясо. Однако если надо приготовить что-то столь же необычное и питательное, то в ход у кулинаров идут различные заменители. К таким «аналоговым» рецептам относится вегетарианский плов с перловой крупой и грибами. Блюдо получается не менее питательным и полезным, чем его традиционный вариант. При этом готовить его очень просто.

© unsplash

Ингредиенты:

Перловка — 70 г;

Лесные грибы — 300 г;

Морковь — 100 г;

Репчатый лук — 100 г;

Подсолнечное масло — 2 ст. л;

Чеснок — 5 долек;

Вода — ½ л;

Соль, перец — по вкусу.

Перловую крупу залить холодной водой на ночь. Затем поменять воду и варить 40–50 минут. Грибы очистить, промыть, нарезать кубиками и сварить в трех водах до полуготовности, затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Лук нашинковать как можно мельче и пассеровать в сотейнике на подсолнечном масле до прозрачности, затем добавить тертую морковь, перемешать и тушить под крышкой 7 минут. После этого заложить грибы и перловку и тушить, помешивая, 15 минут. Добавить чеснок, соль и перец и держать под крышкой на маленьком огне 20 минут.

Готовый вегетарианский плов из перловки с грибами подают с томатным или соевым соусом, при сервировке каждую порцию можно посыпать свежей зеленью.

Калорийность на 100 г: 55,55 ккал;

БЖУ: 1,54/2,08/7,8;

Время приготовления: 2 часа.

Ранее мы поделились рецептом вегетарианских пельменей.