Простой рецепт персикового салата от Одри Хепберн

Этот суперпростой рецепт салата из четырех ингредиентов Одри Хепберн стал известен благодаря книге ее сына Луки Дотти, в которой он делится воспоминаниями о том, как готовила знаменитая мама. Персиковый десерт считается одним из любимых летних десертов Одри. Итак, запасаемся ароматными персиками и приступаем к приготовлению.

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Помимо, собственно, фруктов вам понадобятся лимон, мята и сахар. Приготовить это блюдо очень просто — правда, понадобится немного терпения. Сперва нужно очистить шесть персиков от кожуры и нарезать их дольками. Затем положить их в миску с сахаром и соком одного лимона. Самый важный шаг — оставить их на час. По истечении 60 минут нужно посыпать фрукты листьями свежей мяты — и можно подавать к столу.

Этот рецепт — прекрасный пример философии Хепберн, согласно которой лучшие блюда часто бывают самыми простыми. Естественная сладость персиков, усиленная тонкими нотками сахара и мяты, придает им гармоничный вкус, который одновременно освежает и доставляет удовольствие — идеальное блюдо для лета!