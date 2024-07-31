Рецепт шаурмы с курицей

Сочная аппетитная шаурма станет отличным блюдом на ужин для худеющих. Она точно не навредит фигуре, ведь в ней всего 112 ккал на 100 г.

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На две порции возьмите два тонких лаваша, 250 г куриного филе, шесть листьев салата, огурец, помидор, паприку, соль и перец по вкусу Для соуса — чайную ложку горчицы, две столовых ложки сметаны и две чайных ложки томатного соуса.

Куриное филе можно отварить или запечь. Перед запеканием промойте филе, обсушите и обмажьте солью и специями. Заверните мясо в фольгу и уберите в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовое мясо нарежьте соломкой. Таким же способом нарежьте огурцы и помидоры. Сделайте соус и обмажьте им лаваш. На лаваш выложите листья салата, а на него курицу, помидоры и огурцы так, чтобы они смотрели в одну сторону.

Аккуратно заверните, подворачивая начинку, и обжарьте на сухой гриль-сковороде. Блюдо готово!

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