Национальный грузинский рецепт цыпленка табака на сковородке

Готовим цыпленка табака на сковороде по национальному грузинскому рецепту
Цыпленок табака — блюдо грузинской кухни для любителей жареной птицы. Рассказываем, как приготовить деликатес на сковороде в домашних условиях.
Ингредиенты
- Тушка цыпленка весом 600–700 г — 1 шт;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- черный и красный перец, паприка и другие приправы — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Промойте и обсушите тушку. Разрежьте ее вдоль по линии грудной кости, не затрагивая спинку. Выложите тушку на разделочную доску спинкой вверх и отбейте, чтобы она стала плоской. Кожицу не снимайте. Цыпленок должен напоминать раскрытую книгу.
Измельчите чеснок. Смешайте его с солью, перцем и другими приправами.
Натрите цыпленка получившейся смесью. Оставьте мариноваться в течение минимум получаса.
Разогрейте сковороду, растопите в ней масло. Выложите цыпленка спинкой вверх. Тушка должна целиком помещаться в сковороду, оставаясь по-прежнему плоской.
Жарьте цыпленка на сильном огне в течение 5–7 минут. Затем переверните, накройте крышкой и жарьте на среднем огне еще 20 минут.
Чтобы проверить готовность тушки, сделайте надрез на цыплячьей ножке. Вытекший сок должен быть прозрачным, а не розоватым.
Выложите цыпленка со сковороды, накройте фольгой и оставьте настаиваться 10 минут.
Цыпленок табака готов! Подавайте со свежими овощами и зеленью.
- Время приготовления — 1 час 15 минут;
- Калорийность — 230 ккал на 100 г.
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