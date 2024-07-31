Национальный грузинский рецепт цыпленка табака на сковородке

Цыпленок табака — блюдо грузинской кухни для любителей жареной птицы. Рассказываем, как приготовить деликатес на сковороде в домашних условиях.

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Ингредиенты

Тушка цыпленка весом 600–700 г — 1 шт;

чеснок — 5–6 зубчиков;

черный и красный перец, паприка и другие приправы — по вкусу;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Промойте и обсушите тушку. Разрежьте ее вдоль по линии грудной кости, не затрагивая спинку. Выложите тушку на разделочную доску спинкой вверх и отбейте, чтобы она стала плоской. Кожицу не снимайте. Цыпленок должен напоминать раскрытую книгу.

Измельчите чеснок. Смешайте его с солью, перцем и другими приправами.

Натрите цыпленка получившейся смесью. Оставьте мариноваться в течение минимум получаса.

Разогрейте сковороду, растопите в ней масло. Выложите цыпленка спинкой вверх. Тушка должна целиком помещаться в сковороду, оставаясь по-прежнему плоской.

Жарьте цыпленка на сильном огне в течение 5–7 минут. Затем переверните, накройте крышкой и жарьте на среднем огне еще 20 минут.

Чтобы проверить готовность тушки, сделайте надрез на цыплячьей ножке. Вытекший сок должен быть прозрачным, а не розоватым.

Выложите цыпленка со сковороды, накройте фольгой и оставьте настаиваться 10 минут.

Цыпленок табака готов! Подавайте со свежими овощами и зеленью.

Время приготовления — 1 час 15 минут;

Калорийность — 230 ккал на 100 г.

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