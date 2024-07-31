Внимание на состав: как выбрать качественную колбасу

Колбаса является отличным продуктом для восполнения энергии и белков. Ее едят как отдельно, так и добавляют в бутерброды. Как выбрать качественную колбасу и что должно быть в ее составе, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, важно обращать внимание на то, как произведена колбаса. Если ее изготовили по ГОСТу, то это уже дает гарантию, что перед вами качественный продукт.

"Конечно, нужно посмотреть и на состав. Некоторых ингредиентов в нем должно быть в минимальном количестве", — подчеркнула диетолог.



Мясо в колбасе

Главное, чтобы в колбасе были натуральные составы, в первую очередь мясо — свинина, говядина, птица, заметила эксперт.

Некоторые производители под «мясом птицы» подразумевают шкурку. Однако честные фирмы напрямую указывают это в составе изделия. Желательно также, чтобы мясо не было механической обвалки, предостерегла диетолог.

"В этом случае в процессе производства используются различные остатки, обрезки, которые потом перемалываются в фарш. Еще там могут использоваться растворители и белок животного происхождения — условные «рога и копыта». Это не совсем качественное мясо, — объяснила Соломатина. — Безусловно, такой продукт будет содержать белок. Однако по аминокислотному составу эта колбаса будет трудноусваиваемой. Человек не отравится таким продуктом, но и качественным его уже не назвать."



Цвет колбасы

Также должен насторожить очень яркий цвет продукт, отметила диетолог.

"Обычно отваренное мясо бывает серого цвета, как и натуральная колбаса. Срез должен быть однородным, не «ядовитого» оттенка. Хорошая колбаса бывает достаточно упругой и не очень соленой. А слишком насыщенный цвет продукта может говорить о наличии добавок. Также в составе могут быть консерванты и стабилизаторы, но лучше, чтобы их было как можно меньше", — заверила специалист.



Кроме того, жир в колбасе не должен быть желтоватым, уточнила диетолог:

"Такой оттенок говорит о том, что сырье, из которого изготовили продукт, было окисленным или он высох. Качество зависит и от цвета — лучше не брать почерневшую колбасу."



Добавки в составе

В составе колбасу могут содержаться различные фосфаты — влагоудерживающие добавки, которые придают продукту консистенцию, рассказала эксперт.

"Различные стабилизаторы, без которых вся колбаса развалится. Натрий обычно добавляют в те изделия, где мало белка, потому что он усиливает вкус и обманывает организм. Даже если там совсем немного этого белка, мозгу кажется, что это вкус мяса. С этой целью могут добавлять крахмалы и растительные волокна. Крахмалы «удешевляют» колбасу. Это уже далеко не мясо", — объяснила Соломатина.



По мнению специалиста, чтобы выбрать качественную колбасу, которая не только не навредит здоровью, но и принесет пользу, нужно обращать внимание и на ее стоимость — от дешевого продукта едва ли можно ожидать чего-то хорошего.