Эклеры: рецепт пирожных с заварным кремом

Эклеры появились еще в Средние века и сразу завоевали популярность. Как приготовить это вкусное пирожное дома? Делимся простыми рецептами эклеров, заварного крема для них и вкусной глазури. Можете экспериментировать с ингредиентами и формой подачи.

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Ингредиенты

На тесто:

масло сливочное — 120 г;

вода — 250 мл;

яйца куриные — 4 шт.;

пшеничная мука — 150 г;

соль — щепотка.

На заварной крем:

сахарный песок — 100 г;

яйца куриные — 4 шт. (или 2 яйца + 2 желтка);

мука — 50 г;

молоко — 500 мл;

крахмал (по желанию) — 50 г;

ванильный экстракт или ванильный сахар — 1 ч. л.;

масло сливочное (по желанию для более кремовой текстуры) — 50 г.

Для глазури (по желанию):

темный шоколад — 100 г;

сливочное масло — 50 г.

Готовим тесто и выпекаем эклеры

Отправьте кастрюлю с водой на плиту на средний огонь, доведите до кипения, а затем отправьте в ту же емкость сливочное масло. Слегка посолите. Как только масло растопится, отправьте туда же муку. Интенсивно перемешайте, чтобы масса была однородной.

Через пару минут тесто будет отставать от стенок кастрюли. Когда это произойдет, уберите емкость с огня, дайте немного остыть. Добавляйте в получившееся тесто яйца, но не сразу, а одно за другим. Каждый раз нужно тщательно перемешивать, иначе тесто не будет однородным. Чтобы проще было формировать пирожные, возьмите кондитерский мешок.

Застелите противень пергаментом.

Отсаживайте тесто в виде небольших полосок (примерно 10 см в длину) на расстоянии друг от друга.

Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на полчаса. Важный совет: не открывайте духовку в первые 15 минут, чтобы эклеры не упали.

Готовим крем и покрываем глазурью

В подходящем ковшике вскипятите молоко с половиной сахара и ванилью.

В другой емкости взбейте яйца со второй половиной сахара, мукой и крахмалом.

Снимите молоко с плиты и влейте его аккуратно (тонкой струйкой) в емкость с яйцами. Постоянно перемешивайте! Затем отправьте смесь обратно в кастрюлю, варите, пока будущей крем не загустеет.

Тогда придет пора снимать кастрюлю с плиты. В горячий крем можете добавить сливочного масла — так текстура будет мягче. Перемешайте еще раз, если сделали это, и остудите.

Когда эклеры не будут такими горячими, аккуратно проделайте маленькие дырочки с одного из концов пирожного и наполните их кремом.

Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.

Обмакните верхушки эклеров в глазурь или полейте сверху.

Посмотрите важную информацию об эклерах:

калорийность — 230 ккал на 100 г;

время приготовления — около 2 часов.

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