Рецепт салата из маринованной свеклы, чернослива и орехов: просто и полезно
Маринованная свекла богата витаминами и улучшает работу пищеварения. А еще она весьма хороша на вкус. Делимся рецептом салата из маринованной свеклы и чернослива, посыпанного кедровыми орешками.
Ингредиенты
- Отварная или запеченная свекла — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Чернослив — 100 г
- Орехи кедровые — 1 ст. л.
- Уксус 9% (винный/яблочный) — 2 ст. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Сахар — ½ ч. л.
- Зерна кориандра — 1 ч. л.
- Зерна горчицы — 1 ч. л.
- Смесь перцев — по вкусу
- Салат — 2 листочка
Способ приготовления
Измельчите вареную или печеную свеклу на терке. Луковицу нарежьте тонкими кольцами. Соедините овощи в глубокой миске, всыпьте соль и сахар, залейте уксусом, перемешайте. Уберите смесь в холодильник на 30 минут, чтобы свекла замариновалась.
Чернослив нарежьте тонкими полосками. Добавьте к свекле и луку.
Всыпьте в салат приправы — перец, кориандр и горчицу. Заправьте маслом и перемешайте.
Салат нарежьте или нарвите. Выложите на блюдо для подачи. Сверху выложите свекольный салат. Уберите в холодильник на полчаса.
Кедровые орешки подсушите на сковороде. Посыпьте ими салат перед подачей.
Свекольный салат готов!
- Время приготовления — 1 час и 25 минут (ваши 25 минут). Калорийность — 187 ккал на 100 г.
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