Рецепт салата из маринованной свеклы, чернослива и орехов

Маринованная свекла богата витаминами и улучшает работу пищеварения. А еще она весьма хороша на вкус. Делимся рецептом салата из маринованной свеклы и чернослива, посыпанного кедровыми орешками.

Ингредиенты

Отварная или запеченная свекла — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Чернослив — 100 г

Орехи кедровые — 1 ст. л.

Уксус 9% (винный/яблочный) — 2 ст. л.

Соль — ½ ч. л.

Сахар — ½ ч. л.

Зерна кориандра — 1 ч. л.

Зерна горчицы — 1 ч. л.

Смесь перцев — по вкусу

Салат — 2 листочка

Способ приготовления

Измельчите вареную или печеную свеклу на терке. Луковицу нарежьте тонкими кольцами. Соедините овощи в глубокой миске, всыпьте соль и сахар, залейте уксусом, перемешайте. Уберите смесь в холодильник на 30 минут, чтобы свекла замариновалась.

Чернослив нарежьте тонкими полосками. Добавьте к свекле и луку.

Всыпьте в салат приправы — перец, кориандр и горчицу. Заправьте маслом и перемешайте.

Салат нарежьте или нарвите. Выложите на блюдо для подачи. Сверху выложите свекольный салат. Уберите в холодильник на полчаса.

Кедровые орешки подсушите на сковороде. Посыпьте ими салат перед подачей.

Свекольный салат готов!

Время приготовления — 1 час и 25 минут (ваши 25 минут). Калорийность — 187 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились подборкой семи рецептов маринованных салатов с огурцами.