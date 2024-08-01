Шесть съедобных цветов из вашего сада и лучшие рецепты
Цветы не только украшают сад яркими красками, но и могут стать интересным дополнением к блюдам. Они добавляют свежие ароматы, вкусы и создают визуально привлекательные детали. "Рамблер" расскажет про шесть съедобных цветов, которые можно выращивать в саду.
1. Настурция
Настурции, или Капуцины, привлекают своим ярким окрасом и приятным пряным вкусом. Их листья, цветы и даже семена съедобны. Цветы настурции добавляют пикантности салатам, сэндвичам и блюдам из рыбы. Они также могут быть использованы для украшения десертов.
Рецепт: Салат с настурцией
- Свежие листья салата
- Настурция (цветы и листья)
- Огурцы, нарезанные тонкими ломтиками
- Помидоры черри
- Оливковое масло
- Сок лимона
- Соль и перец по вкусу
Смешайте все ингредиенты и полейте оливковым маслом и соком лимона. Украсьте цветами настурции.
2. Фиалка
Фиалки имеют сладкий вкус и могут использоваться для украшения салатов, десертов и напитков. Они также могут быть засахарены для декорирования тортов и кексов.
Рецепт: Засахаренные фиалки
- Свежие фиалки
- Яичный белок
- Сахар
Окуните фиалки в яичный белок, затем обваляйте их в сахаре и дайте высохнуть на пергаментной бумаге. Используйте для украшения десертов.
3. Ромашка
Ромашка известна своими успокаивающими свойствами. Ее цветы можно использовать для приготовления чая, добавлять в салаты и десерты.
Рецепт: Ромашковый чай
- Сухие цветы ромашки
- Кипяток
- Мед (по желанию)
Залейте сухие цветы ромашки кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Добавьте мед по вкусу.
Самые "живучие" комнатные растения
4. Календула
Календула, или ноготки, имеет яркий цвет и легкий перечный вкус. Ее лепестки можно добавлять в салаты, супы, рисовые блюда и даже выпечку.
Рецепт: Рис с календулой
- Белый или коричневый рис
- Лепестки календулы
- Оливковое масло
- Лук, мелко нарезанный
- Бульон или вода
- Соль и перец по вкусу
Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте рис и лепестки календулы. Залейте бульоном или водой и готовьте до готовности риса. Приправьте солью и перцем.
5. Лаванда
Лаванда добавляет блюдам уникальный аромат и вкус. Ее цветы можно использовать в выпечке, десертах и напитках.
Рецепт: Лавандовые кексы
- 1 чашка сахара
- 1/2 чашки масла
- 2 яйца
- 1/2 чашки молока
- 1 1/2 чашки муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 столовая ложка сушеных цветков лаванды
Смешайте масло и сахар, добавьте яйца и молоко. Введите муку, разрыхлитель и лаванду. Разложите тесто по формочкам и выпекайте при 180°C до готовности.
6. Цветы кабачков
Цветы кабачков имеют нежный вкус и могут использоваться для приготовления различных блюд. Их можно фаршировать, жарить или добавлять в салаты.
Рецепт: Фаршированные цветы кабачков
- Цветы кабачков
- Рикотта
- Тертый сыр пармезан
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло
Смешайте рикотту с тертым пармезаном, солью и перцем. Начините цветы кабачков смесью и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.
Ранее мы писали, как фазы луны влияют на рост растений.