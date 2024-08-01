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Шесть съедобных цветов из вашего сада и лучшие рецепты

Цветы не только украшают сад яркими красками, но и могут стать интересным дополнением к блюдам. Они добавляют свежие ароматы, вкусы и создают визуально привлекательные детали. "Рамблер" расскажет про шесть съедобных цветов, которые можно выращивать в саду.

Шесть съедобных цветов из вашего сада и лучшие рецепты
© dreamstime.com

1. Настурция

Настурции, или Капуцины, привлекают своим ярким окрасом и приятным пряным вкусом. Их листья, цветы и даже семена съедобны. Цветы настурции добавляют пикантности салатам, сэндвичам и блюдам из рыбы. Они также могут быть использованы для украшения десертов.

Рецепт: Салат с настурцией

  • Свежие листья салата
  • Настурция (цветы и листья)
  • Огурцы, нарезанные тонкими ломтиками
  • Помидоры черри
  • Оливковое масло
  • Сок лимона
  • Соль и перец по вкусу

Смешайте все ингредиенты и полейте оливковым маслом и соком лимона. Украсьте цветами настурции.

2. Фиалка

Фиалки имеют сладкий вкус и могут использоваться для украшения салатов, десертов и напитков. Они также могут быть засахарены для декорирования тортов и кексов.

Рецепт: Засахаренные фиалки

  • Свежие фиалки
  • Яичный белок
  • Сахар

Окуните фиалки в яичный белок, затем обваляйте их в сахаре и дайте высохнуть на пергаментной бумаге. Используйте для украшения десертов.

3. Ромашка

Ромашка известна своими успокаивающими свойствами. Ее цветы можно использовать для приготовления чая, добавлять в салаты и десерты.

Рецепт: Ромашковый чай

  • Сухие цветы ромашки
  • Кипяток
  • Мед (по желанию)

Залейте сухие цветы ромашки кипятком и дайте настояться 5-10 минут. Добавьте мед по вкусу.

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4. Календула

Календула, или ноготки, имеет яркий цвет и легкий перечный вкус. Ее лепестки можно добавлять в салаты, супы, рисовые блюда и даже выпечку.

Рецепт: Рис с календулой

  • Белый или коричневый рис
  • Лепестки календулы
  • Оливковое масло
  • Лук, мелко нарезанный
  • Бульон или вода
  • Соль и перец по вкусу

Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте рис и лепестки календулы. Залейте бульоном или водой и готовьте до готовности риса. Приправьте солью и перцем.

5. Лаванда

Лаванда добавляет блюдам уникальный аромат и вкус. Ее цветы можно использовать в выпечке, десертах и напитках.

Рецепт: Лавандовые кексы

  • 1 чашка сахара
  • 1/2 чашки масла
  • 2 яйца
  • 1/2 чашки молока
  • 1 1/2 чашки муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 столовая ложка сушеных цветков лаванды

Смешайте масло и сахар, добавьте яйца и молоко. Введите муку, разрыхлитель и лаванду. Разложите тесто по формочкам и выпекайте при 180°C до готовности.

6. Цветы кабачков

Цветы кабачков имеют нежный вкус и могут использоваться для приготовления различных блюд. Их можно фаршировать, жарить или добавлять в салаты.

Рецепт: Фаршированные цветы кабачков

  • Цветы кабачков
  • Рикотта
  • Тертый сыр пармезан
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло

Смешайте рикотту с тертым пармезаном, солью и перцем. Начините цветы кабачков смесью и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.

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