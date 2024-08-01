Можно ли есть ягоды, если некоторые начали плесневеть

Биолог Чалый: если одна ягода заплесневела, выбрасывайте весь лоток. Лето — сезон ягод и фруктов, и хочется наесться их вдоволь. Но не всегда получается рассчитать силы, и купленный лоток не съедается. Ягоды стоят несколько дней, а потом начинает появляться плесень. В этот момент многие просто выбросят испорченные ягоды, а остальные — начнут усиленно доедать. Рассказываем, почему так лучше не делать.

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Зачем выбрасывать всё

Как рассказал младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Захар Чалый в беседе с «Постньюс», если хотя бы одна ягода испортилась, то лучше выбросить всё, так как вредные микотоксины попали уже на всё содержимое.

Что такое микотоксины и чем они опасны

Эксперт отметил, что микотоксины — это продукт жизнедеятельности плесени. Они загрязняют ягоды, овощи, фрукты во время роста, хранения и при перевозке. Опасны эти вещества тем, что ослабляют иммунитет, могут вызвать рак и обладают генотоксичным, мутагенным и тератогенным свойствами. Даже компоты и варенье из таких ягод лучше не варить.

Чалый объяснил, что от одной заражённой ягоды ничего не произойдёт, кроме, возможно, аллергии. Для микотоксинов больше характерно хроническое действие, нежели острое.

Так что лучше черпать всю пользу из свежих ягод. Тут можно прочитать, чем полезна чёрная смородина.