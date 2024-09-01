Еда как инвестиция: почему важно выбирать лучшее

В современном мире каждый выбор имеет значение, особенно важно заботиться о том, что мы кладем в свою тарелку. Продукты высокого качества помогают поддерживать здоровье и, что не менее важно, гарантируют удовольствие: вкусный ужин поможет превратить любой вечер в настоящий праздник.

© ООО «ТК «Мираторг»

На российском рынке появляется все больше продуктов, позволяющих готовить дома блюда ресторанного уровня, в том числе из мясных деликатесов. При этом процесс готовки не потребует особых усилий. Стейки из свиной шеи на гриле, блюда с медальонами из свинины, свиной стейк Ти-Бон — лишь несколько идей для ужина по особому поводу. Все эти продукты можно найти в линейке Тender Pork от компании «Мираторг».

Продукция Тender Pork — уникальна для российского рынка. Она проходит процедуру влажного вызревания — продукт упаковывают в вакуумные пакеты и хранят в специальных помещениях в течение срока, обеспечивающего идеальный результат. За этот срок свинина приобретает насыщенный и необычный вкус, становится особенно мягкой и нежной. Многие блюда из такой свинины можно приготовить всего за десять минут.

В линейку Tender Pork входит стейк «Томагавк» из свиной корейки. Изысканное блюдо из него можно приготовить на гриле или сковороде, просто добавив специи. Благодаря сбалансированному сочетанию жировой прослойки и мяса стейк получается очень сочным, имеет яркий вкус и аромат. С помощью такого блюда можно легко произвести впечатление на гостей.

Настоящим украшением стола станут медальоны из свинины Tender Pork. Благодаря процедуре вызревания мясо получается мягким и сочным. Блюда из этих медальонов — с помидорами, сыром, с грибным соусом или кокосовым карри — подходят как для повседневного, так и для романтического ужина.

© ООО «ТК «Мираторг»

Свинина, из которой готовят медальоны, известна своей нежностью. Благодаря тонким волокнам и небольшому количеству соединительной ткани кусочки мяса остаются сочными даже после термической обработки. Кроме того, медальоны из свинины Tender Pork готовятся довольно быстро благодаря их небольшому размеру и толщине. Это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусное и питательное блюдо за короткое время.

Стейк Ти-Бон — один из самых популярных видов стейков, получивший свое название благодаря характерной Т-образной кости, разделяющей два вида мяса. В линейке Tender Pork есть свой собственный свиной Ти-Бон. Косточка разделяет стейк на вырезку и карбонад, а сочность мясу обеспечивает прослойка шпика толщиной в сантиметр. Стейк Ти-Бон от Tender Pork гарантирует разнообразие вкусов и текстур в одном продукте, удовлетворяя предпочтения даже самых взыскательных гурманов.

Еще одна изюминка линейки Tender Pork — стейк из шейки «Мраморный». Это нежный и сочный стейк из свиной шейки, прошедший процедуру вызревания. Стейк в ароматном копченом маринаде идеально подойдет для жарки на гриле или гриль-сковороде. В состав маринада входят натуральные специи и пряности – паприка, томат и чеснок.

Другая идея для ужина из высококачественных продуктов — колбаски «Баварские». Они изготавливаются из отборного рубленого мяса собственного производства «Мираторга» с добавлением чеснока, перца душистого и лука. Это обеспечивает блюду насыщенный и натуральный вкус.

Колбаски «Баварские» легко готовить — их можно жарить на гриле, сковороде или запекать в духовке. Они идеально подходят для пикников, барбекю, домашних ужинов и хорошо сочетаются с различными гарнирами — картофелем, капустой или свежими овощами. Приготовить вкусный ужин из них можно, просто обжарив колбаски с каждой стороны в течение нескольких минут.

В линейку Tender Pork также входит мясо для запекания — свинина влажного вызревания в авторских маринадах с использованием пряных трав, итальянских трав и сливочно-чесночного маринада. Для ценителей мангала и гриля был создан шашлык Тender Pork — кусочки свиной шейки или карбонада влажного вызревания в авторских маринадах.

© ООО «ТК «Мираторг»

Один из продуктов линейки Tender pork — шашлык «Прованс» из свиного карбонада влажного вызревания. Маринад на основе прованских трав и майонеза делает мясо особенно сочным и нежным. Шашлык приготовлен с использованием натуральных пряностей и специй и идеально сочетается со свежими овощами и зеленью.

«Мираторг» концентрируется на поддержании высокого статуса здоровья своих животных — через корма они получают необходимые витамины, минералы, а также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и -6. В качестве корма для животных выбирают зерновые культуры и белковые шроты исключительно местного происхождения. В результате получается продукция Tender Pork высокого качества с закрепленным признаком мраморности.

Продукты высокого качества — не просто часть рациона, это часть философии, определяющей жизненные стандарты. Выбор в пользу разнообразного, высококачественного мяса — маяк в океане потребительского хаоса и вложение в свое здоровье. Выбирая лучшие продукты, мы не просто закрываем базовую потребность в еде, мы инвестируем в качество своей жизни. Тщательный выбор продуктов - будь то овощи, фрукты, премиальный стейк Ти-Бон или колбаски «Баварские» - помогает наслаждаться каждым днем и дарить радость близким.

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Рекламодатель: ООО "ТК "Мираторг"

Данные продавца: ООО «Инстамарт Сервис» ОГРН 1187746494980 Г. Москва

Идентификатор ОРД: 2RanymNWe9e