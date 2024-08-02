Нут: что этот продукт делает с вашим организмом

Если вы вегетарианец или стараетесь питаться растительной пищей большую часть времени, то наверняка уже слышали о нуте. Вот что этот продукт делает с вашим организмом.

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Помогает пищеварению. Нут содержит много растворимой клетчатки. Она помогает переваривать еду медленнее. Одно исследование о нуте также показало, что при его употреблении дефекация может быть более комфортной и более частой.

Насыщает. Одна чашка варёного нута содержит 12,5 г клетчатки и 14,5 г белка. Эти питательные вещества дают чувство сытости и насыщения после еды.

Снижает уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина может повысить риск возникновения болезней сердца, ожирения, инсульта и других серьёзных заболеваний. Известно, что нут богат клетчаткой, которая решает эту проблему.

Снижает вероятность развития рака. При употреблении нута в организме вырабатывается бутират. Эта кислота, как показывают исследования, способна бороться с больными и/или умирающими клетками. Ещё одна научная работа продемонстрировала, что это снижает общий риск возникновения колоректального рака.

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Укрепляет кости. Всё потому, что в нуте много магния, кальция, клетчатки. Исследование журнала Bone показало, что магний защищает от потери костной массы.

Даёт много жиров и калорий. Поэтому нут необходимо употреблять в умеренных количествах.

Может вызвать ботулизм. Хотя этот риск очень низок.