Диетолог объяснил, как правильно хранить арбуз

Диетолог, санитарный врач Людмила Денисенко посоветовала не покупать разрезанные арбузы, чтобы избежать отравления, а целостные после разрезания дома хранить в холодильнике.

© РИА Новости

В арбузе много сахарозы, и бактерии на его поверхности размножаются очень быстро, особенно при высокой температуре, объяснила она в беседе с сайтом kp.ru.

«Чтобы сохранить сочность, переверните арбуз разрезом вниз, а сверху, вместе с тарелкой, замотайте пищевой плёнкой, чтобы ограничить доступ бактерий извне», — посоветовала Денисенко.



Оптимальная температура хранения разрезанного арбуза — +2…+6 °С. Не рекомендуется хранить разрезанный арбуз более двух, максимум четырёх суток, добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН заявила, что лучше всего брать горький шоколад, так как он более полезен.