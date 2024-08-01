Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде

«Пуляр» — это воздушный омлет, который так и тает во рту. Рассказываем, как самостоятельно приготовить пышный омлет на сковороде. Оригинальное блюдо точно не оставит вас равнодушными!

© unsplash

Ингредиенты

Яйца куриные — 6 шт;

Сливки 10% — 3 ч. л. (можно заменить молоком);

Оливковое масло — 2 ст. л;

Лимон — 1 долька;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления

Отделите желтки от белков и разлейте их по разным емкостям.

Всыпьте к белкам соль, начните взбивать миксером на низкой скорости. Постепенно на белках появится пена. Переключите миксер на среднюю скорость. Как только пена станет крепче, выжмите в нее сок лимонной дольки. Взбивайте еще две минуты.

Соедините желтки со сливками, посолите по вкусу и тщательно перемешайте вилкой.

Разогрейте оливковое масло на сковороде (стоит взять сковороду диаметром 22–24 см). Затем влейте желтковую смесь так, чтобы она равномерно распределилась по поверхности.

Когда желтки схватятся (потребуется около одной минуты), выложите поверх белковую пену. Равномерно распределите ее по омлету. Готовьте на слабом огне 10–15 минут. Чтобы проверить готовность белка, коснитесь его поверхности. Она должна стать упругой и не липнуть к пальцам.

Выложите омлет на тарелку, разрежьте пополам и сложите белковым слоем внутрь. Омлет станет похож на сэндвич.

Омлет «Пуляр» готов! Подавайте к столу со свежими овощами.

Ранее мы поделились рецептом пышного омлета как в детском саду.