Диетолог назвал вид молока, который подходит для похудения

Миндальное, соевое и даже банановое молоко можно встретить на прилавках магазинов. Но, может быть, полезнее классическое коровье? На этот вопрос ответила диетолог Сандра Аревало в интервью HuffPost. Начнем с того, что польза того или иного напитка зависит от ваших целей.

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«При выборе молока или его альтернативы важно учитывать различные факторы: потребности здоровья, бюджет и вкусовые качества», — объяснила эксперт.



Если в приоритете — снижение веса, следует выбирать напитки с низким содержанием насыщенных жиров, без добавления сахара с максимумом питательных веществ при минимуме калорий.

Хорошими вариантами будут обезжиренное коровье и соевое молоко. К слову, последнее незаслуженно забыто после всплеска популярности в 90-е.

«Доказано, что соя увеличивает количество полезных кишечных бактерий, таких как бифидо- и лактобактерии, которые помогают успокоить воспаление в кишечнике», — считает диетолог Сью-Эллен Андерсон-Хейнс.



Кроме того, соевое молоко содержит все девять незаменимых аминокислот, а его обогащенный вариант не отличается по содержанию кальция и витамина D от коровьего молока.