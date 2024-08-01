Приторный вкус и пена: как отличить настоящий мед от подделки

Роскачество исследовало мед 16 торговых марок из сетевых магазинов и выяснило, что продукты не соответствуют обязательным требованиям законодательства, поскольку имеют признаки фальсификации. По каким признакам выбирать настоящий мед и как не нарваться на подделку, «Вечерней Москве» рассказала пчеловод с 40-летним стажем Наталия Моторина.

По ее словам, чтобы быть уверенным в качестве меда, можно попросить у пасечника справку о его бизнесе. Нужно действовать по принципу «доверяй, но проверяй». При возникновении сомнений можно попросить пасечника предъявить специальный паспорт, где указаны имя владельца, расположение ульев и даты профессионального осмотра пчел. Это позволит убедиться в том, что предприниматель действует в рамках закона.

"По-хорошему должны быть и результаты лаборатории — если пасечник радеет за свой товар и за покупателя. Они показывают, что в продукте нет посторонних примесей и вредных добавок", — рассказала Моторина.



Пчеловод пояснила, что отличительными признаками некачественного меда являются пена и пузырьки. Такие характеристики говорят о брожении продукта, это значит, что его переплавляли и добавляли воду. У ненастоящего продукта также едва уловимый запах и приторный вкус. На нем будут видны волны, небольшие потеки и пятна.

Кроме того, зимой мед не может быть жидким. Выгонка заканчивается осенью, за несколько месяцев натуральный продукт обязан кристаллизоваться, добавила эксперт.

Также специалист рассказала о микроэлементах в составе меда.

Специалисты Роскачества подчеркивают: понять, что мед поддельный, сложно. Можно распознать только грубую подделку. Например, в мед подмешали крахмал для загустения. Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если продукт посинеет, значит это фальсификат.

Помимо этого, есть еще один способ выявить подделку. На медовых ярмарках, которые проходят круглогодично, часто можно на прилавке у одного продавца обнаружить с десяток сортов меда. Причем якобы все они с одной пасеки. Это верный признак того, что перед вами переработчик: на одной пасеке за сезон не может быть больше трех–четырех сортов меда.