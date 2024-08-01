Три простых рецепта омлета без молока

Собрались делать омлет, а молока в доме не оказалось? Приготовить это блюдо на завтрак можно без молока. Предлагаем три простых рецепта.

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Омлет на кефире с зеленью

Для приготовления этого варианта омлета берем три яйца, треть стакана кефира любой жирности и две веточки свежего укропа или петрушки, взбиваем блендером, добавляем соль и перец по вкусу. Разогреваем сковороду, смазываем небольшим количеством сливочного масла и выливаем смесь. Готовить под крышкой на среднем огне в течение 10–15 минут.

Омлет на ряженке с сыром

Омлет с ряженкой получается более мягким на вкус, чем предыдущий вариант. Для его приготовления необходимо взбить блендером три яйца, треть стакана ряженки и 50 г любого сыра. Посолить, поперчить и готовить на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом, 10–15 минут.

Омлет на сметане с грудинкой

Такой омлет получается более сытным. Взбить венчиком три яйца и 2 ст. л. сметаны любой жирности, ложкой вмешать в смесь мелко порезанную грудинку. Готовить на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом, 10–15 минут. При подаче на стол посыпать свежей зеленью.

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