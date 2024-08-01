Готовим малину без варки с сахаром на зиму
Если малиновое варенье сварено в достаточном количестве, то настала пора делать на зиму заготовки из малины без варки с сахаром. Тем более что рецепт тут самый простой.
Ингредиенты:
- Малина — 1 кг;
- Сахар — 1 кг.
Малину засыпать сахаром и оставить на 4 часа в теплом месте, чтобы ягоды дали сок. После этого смесь необходимо тщательно перетолочь толкушкой или картофелемялкой. Хорошо перемешать и оставить при комнатной температуре на ночь, чтобы сахар растворился. По возможности заготовку нужно перемешать. После этого малину, заготовленную без варки с сахаром на зиму, разливают в стерилизованные банки и закатывают или закрывают полиэтиленовыми крышками.
Важно!
Хранить смесь лучше в холодильнике, так как она не подвергалась термической обработке.
Измельчать ягоды с сахаром лучше именно толкушкой или картофелемялкой, поскольку при использовании блендера косточки ягод тоже попадут под ножи и останутся в смеси в виде мелких осколков.
Такая заготовка малины позволяет сохранить все полезные свойства ягод.
- Калорийность на 100 г: 222 ккал;
- БЖУ: 0,4/0,25/54;
- Время приготовления: 1 день.
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