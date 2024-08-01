Готовим малину без варки с сахаром

Если малиновое варенье сварено в достаточном количестве, то настала пора делать на зиму заготовки из малины без варки с сахаром. Тем более что рецепт тут самый простой.

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Ингредиенты:

Малина — 1 кг;

Сахар — 1 кг.

Малину засыпать сахаром и оставить на 4 часа в теплом месте, чтобы ягоды дали сок. После этого смесь необходимо тщательно перетолочь толкушкой или картофелемялкой. Хорошо перемешать и оставить при комнатной температуре на ночь, чтобы сахар растворился. По возможности заготовку нужно перемешать. После этого малину, заготовленную без варки с сахаром на зиму, разливают в стерилизованные банки и закатывают или закрывают полиэтиленовыми крышками.

Важно!

Хранить смесь лучше в холодильнике, так как она не подвергалась термической обработке.

Измельчать ягоды с сахаром лучше именно толкушкой или картофелемялкой, поскольку при использовании блендера косточки ягод тоже попадут под ножи и останутся в смеси в виде мелких осколков.

Такая заготовка малины позволяет сохранить все полезные свойства ягод.

Калорийность на 100 г: 222 ккал;

БЖУ: 0,4/0,25/54;

Время приготовления: 1 день.

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