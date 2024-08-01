Диетический рецепт котлет на пару

В классические котлеты обычно добавляются хлеб или сухари. Однако лучше приготовить диетический вариант. Представляем рецепт куриных котлет на пару без вреда для фигуры — всего 82 ккал на 100 г.

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На четыре порции вам потребуется 400 г куриного фарша, один яичный белок, пять столовых ложек кускуса, 10 столовых ложек кипятка, чайная ложка зиры, 150 г шпината, чайная ложка соли, перец по вкусу и рукола по желанию.

Кускус залейте кипятком и накройте крышкой. Уберите в сторону на пять минут для набухания. Вместо воды можно использовать молоко.

Куриный фарш выложите в глубокую миску, добавьте соль, зиру, перец, белок. Шпинат крупно порежьте и тоже добавьте к фаршу. Его можно заменить на нарезанный зеленый лук. Набухший кускус добавьте к мясу.

Хорошо все перемешайте, пока все ингредиенты не распределятся равномерно. Подготовьте вставку для пара. Сформируйте котлетку и выложите во вставку. Далее вставьте ее в кастрюлю с водой, закройте крышкой и поставьте на огонь. Готовьте котлеты в течение 25 минут. Блюдо готово!

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