Эксперт назвали простой способ выбрать идеальный арбуз

При выборе идеального арбуза необходимо обратить внимание на желтое пятно на корке, сообщает портал «PRO Город». Эксперты утверждают, что это так называемое «земляное пятно», которое образуется на месте, где арбуз лежал на земле. При этом чем ярче и насыщеннее это пятно, тем больше вероятность, что арбуз спелый и сладкий. Если пятно слишком светлое или зеленоватое, плод может оказаться недозрелым.

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Также можно определить спелость продукта на слух. Зрелый арбуз издает звонкий звук, а если звук глухой, то плод, скорее всего, перезрел или недозрел. Кроме того, хвостик должен быть сухим. Его зеленый цвет указывает на то, что арбуз был сорван слишком рано и не успел дозреть. Сухой хвостик — признак того, что плод созрел и набрал максимальную сладость.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу. По ее словам, подобные арбузы представляют особую опасность для беременных, детей и пожилых. Диетолог отметила, что употребление такого плода грозит отравлением нитратами, диареей и гипоксией.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал покупать арбузы в период с 1 августа по 5 сентября. Парламентарий уточнил, что с середины июля до конца августа плоды достигают своей спелости и обладают максимальным содержанием сахаров.