Эксперт порекомендовал не покупать ягоды на развес

Покупать ягоды на развес оказалось не так-то и выгодно. И дело даже не в цене
Эксперт качества Павлова порекомендовала не покупать ягоды на развес. Такие действительно стоят дешевле, чем расфасованные в лоточки. Сэкономить всегда приятно, только вот радость нередко оказывается мимолётной. В чём причина, объяснила специалист Госинспекции Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.
Секрет в том, что развесные ягоды быстрее портятся. Они теряют много сока из-за перекладывания из ёмкости в ёмкость. В итоге срок хранения неминуемо сокращается, рассказала специалист Агентству городских новостей «Москва».
Как продлить срок хранения ягод
- Мойте их не заранее, а прямо перед тем, как собираетесь съесть;
- Держите при нулевой температуре — это позволит сохранить свежесть от 12 часов до нескольких суток;
- Не отделяйте веточки перед отправкой ягод в холодильник — так они быстрее испортятся;
- Если замораживаете, сначала помойте и посушите.
Страшно ли, если испортилось несколько ягод
На первый взгляд, выход прост — отделить их от свежих. Но на самом деле ситуация настолько серьёзна, что лучше выбросить весь лоток.
Как объяснил биолог Захар Чалый, если есть хотя бы одна заплесневелая ягода — вредные микотоксины (токсичные соединения, которые могут приводить как к банальному отправлению, так и к более серьёзным заболеваниям) поражают всех её соседей по ёмкости.