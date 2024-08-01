Эксперт порекомендовал не покупать ягоды на развес

Эксперт качества Павлова порекомендовала не покупать ягоды на развес. Такие действительно стоят дешевле, чем расфасованные в лоточки. Сэкономить всегда приятно, только вот радость нередко оказывается мимолётной. В чём причина, объяснила специалист Госинспекции Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

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Секрет в том, что развесные ягоды быстрее портятся. Они теряют много сока из-за перекладывания из ёмкости в ёмкость. В итоге срок хранения неминуемо сокращается, рассказала специалист Агентству городских новостей «Москва».

Как продлить срок хранения ягод

Мойте их не заранее, а прямо перед тем, как собираетесь съесть;

Держите при нулевой температуре — это позволит сохранить свежесть от 12 часов до нескольких суток;

Не отделяйте веточки перед отправкой ягод в холодильник — так они быстрее испортятся;

Если замораживаете, сначала помойте и посушите.

Страшно ли, если испортилось несколько ягод

На первый взгляд, выход прост — отделить их от свежих. Но на самом деле ситуация настолько серьёзна, что лучше выбросить весь лоток.

Как объяснил биолог Захар Чалый, если есть хотя бы одна заплесневелая ягода — вредные микотоксины (токсичные соединения, которые могут приводить как к банальному отправлению, так и к более серьёзным заболеваниям) поражают всех её соседей по ёмкости.