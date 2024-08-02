Диетолог развеял главный миф о подсолнечном и оливковом маслах

Убеждение, что оливковое масло полезнее подсолнечного, не более чем миф, заявила диетолог Кристина Войт. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что они не являются заменой друг другу из-за разных составов и ценности для организма. При этом она предупредила, что это касается только нерафинированного масла.

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"Бытует мнение, что оливковое [масло] лучше подсолнечного. На самом деле это не так. Они оба полезны и не являются заменой друг другу в силу разных составов и ценности для организма. Разбираем именно нерафинированные масла, не путаем с рафинированным", — пояснила Войт.



По словам диетолога, полезные жиры играют важную роль для нервной и гормональной систем человека, улучшают работу желчного пузыря и задействованы в питании тканей организма. Войт отметила, что растительные нерафинированные масла являются отличным вариантом для получения жиров в ежедневном рационе.

Диетолог Ирина Попкова ранее рассказала, что темный шоколад, жирная рыба, орехи и яйца насыщают организм полезными веществами и способствуют сохранению когнитивных функций, концентрации внимания и памяти. Она отметила, что шоколад также является источником триптофана, который вырабатывает серотонин — гормон радости.