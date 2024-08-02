Опрос показал, какой вид кофе предпочитают в Росси

Россияне стали чаще покупать натуральный кофе — спрос на него вырос на 9% в годовом выражении. Такие данные приводят аналитики компании «МАЙ» (отчет есть в распоряжении Sostav).

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Согласно исследованию, основной рост рынка натурального кофе в России обеспечил онлайн-сегмент, который увеличился более чем на 30% год к году. Продажи в офлайне за аналогичный период выросли всего на 1,7%.

Темпы роста рынка растворимого кофе составили менее 5%. Однако и здесь значительно выросли онлайн-продажи напитка — более чем в 1,5 раза.

Николай Маркин, директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «МАЙ»:

"Натуральный кофе продолжает оставаться лидером среди горячих напитков, демонстрируя устойчивый рост спроса. Но мы видим, что во всех сегментах рынка драйвером роста продаж является цифровой канал — маркетплейсы. Это говорит о том, что потребитель привык к покупкам онлайн и готов приобретать там товары повседневного спроса."



Ранее представители торговых сетей и маркетплейсов рассказали, что россияне стали чаще пить кофе дома, на фоне чего выросли продажи устройств для его приготовления. За последние пять лет объем рынка электроники для приготовления кофе в количественном выражении увеличился втрое.