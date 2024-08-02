Специалист объяснил, как отличить натуральный мед от поддельного

Россиянам объяснили, как отличить натуральный мед от поддельного
Натуральный мед тянется тонкой непрерывной струей, образуя горку, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. По ее словам, поддельный продукт капает и быстро растекается.
"Натуральный мед тянется тонкой непрерывной струйкой и образует горку, которая медленно расплывается. Также его можно наматывать на лодку или палочку. Искусственный мед капает и быстро растекается. Натуральный мед медленно растворяется в холодной воде, оставляя осадок. Поддельный мед растворяется быстро и без осадка", — заявила Лялина.
Она также посоветовала размазать каплю меда по тарелке и налить холодной воды сверху: данный продукт имеет «память», и после нескольких движения воды по тарелке должны проявиться соты из меда, если он настоящий. Лялина добавила, что натуральный мед имеет богатый аромат и сложный вкус.
"При пробе сначала не ощущается сладости, она приходит потом. Такого меда много не съешь, он кажется «жирным» и «тяжелым». В зависимости от медоноса разный мед имеет свой аромат. Искусственный мед часто слишком сладкий и без выраженного аромата, обычно напоминает запах цветов за счет добавления эссенции ванили", — отметила Лялина.
Биолог подчеркнула, что натуральный мед со временем кристаллизуется примерно через восемь месяцев, из-за чего в конце зимы или весной не может быть натурального «жидкого» меда. Лялина объяснила, что именно искусственный продукт долго остается жидким.
"Капля натурального не растекается на бумаге, в отличие от ненатурального, который оставит влажное пятно. Йодовый тест: разведите мед в воде и добавьте каплю йода. Если раствор посинеет, значит, в меде крахмал. Натуральный горит, если поджечь небольшой кусочек на спичке или бумажке. Поддельный — нет", — подытожила Лялина.
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