Диетический рецепт борща с курицей

Борщ — довольно популярное блюдо, которое многим полюбилось за счет яркого вкуса и простоты приготовления. Есть множество рецептов борща, но мы предлагаем диетический вариант на основе курицы — всего 39 ккал на 100 г.

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На восемь порций вам понадобится 500 г куриного окорочка, 2,5 л воды, 250 г картофеля, 230 г капусты белокачанной, 120 г болгарского перца, 100 г томатной пасты, 30 мл растительного масла, 10 г чеснока, 10 г корений, соль, перец по вкусу, 20 г зелени, два лавровых листа, 2 г семян укропа, 200 г репчатого лука, 200 г моркови, 300 г свеклы и 50 г фасоли.

Фасоль промойте и залейте холодной водой на шесть часов (можно на ночь). Куриный окорочок залейте водой в кастрюле и отправьте на умеренный огонь, после закипания проварите три минуты.

Морковь и коренья промойте и обсушите. Отрежьте половину моркови от общей массы и разрежьте пополам по всей длине. Луковицу промойте прямо в шелухе, удалите хвостики с двух сторон. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите коренья, морковь и лук, подрумяньте. Овощи потом понадобятся для приготовления бульона.

Через три минуты откиньте мясо на дуршлаг и слейте первую воду. Далее окорочок промойте проточной водой, а кастрюлю сполосните. Верните курицу, добавьте обжаренный лук, морковь и коренья. Добавьте стебельки зелени.

Влейте холодную воду и отправьте на сильный огонь. После закипания убавьте огонь и варите 35-50 минут до готовности мяса.

Семена укропа измельчите. Далее приготовьте зажарку. Вторую луковицу очистите и нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. В сковороде нагрейте масло, выложите овощи и обжарьте их. Свеклу натрите и добавьте к овощам, обжарьте четыре минуты на среднем огне.

Достаньте окорочок из бульона и охладите его. Бульон процедите и верните в кастрюлю. Набухшую фасоль промойте и опустите в бульон. Варите 25-35 минут.

К зажарке добавьте томатную пасту и влейте около 100-150 мл бульона из кастрюли или воды. Перемешайте, доведите до кипения и варите под крышкой 15-20 минут. Добавьте к зажарке мелко нарезанный чеснок, перемешайте, уберите огонь.

Картофель нарежьте кубиками и добавьте в бульон, когда фасоль размякнет. Доведите до кипения и варите пять минут. Капусту нашинкуйте и добавьте в кастрюлю. Туда же добавьте нарезанный болгарский перец. Доведите до кипения и варите 10 минут.

Выложите в суп обжаренные овощи, перемешайте, дайте закипеть и варите еще восемь минут. Окорочок разберите на мясные кусочки и удалите кожицу. Добавьте мясо в борщ, варите три минуты.

Посолите и поперчите суп. Добавьте семена укропа, лавровый лист, перемешайте. Добавьте зелень и отключите огонь. Накройте крышкой и дайте настояться 15-20 минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что морковь по-корейски с перцем придется по вкусу любителям острого. Такая закуска готовится легко и станет отличным дополнением к любому столу.